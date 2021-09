Julia Varady, soprano (1/3)

De Bach à Chostakovitch, nous parcourons deux siècles de musique en compagnie de la chanteuse Julia Varady, en compagnie de Luciano Pavarotti, Bernard Haitink, Georg Solti, Karl Böhm, mais aussi Dietrich Fischer-Dieskau son époux.

Julia Varady est née au début de la dernière guerre, en Roumanie. Elle y fait ses études et y récolte ses premiers succès locaux. Lorsqu’elle parvient à fuir son pays natal à la toute fin des années soixante, elle est quasi-inconnue à l'ouest, dépourvue de relations, dotée simplement d'une splendide voix de tragédienne, un instrument qu'il allait lui falloir affiner avant qu’elle ne devienne l'une des toutes premières sopranos lyriques de notre temps.

Julia Varady formée à l'école du chant italien, mais parlant remarquablement, outre le roumain et le hongrois, le français, l’allemand et le russe, la rencontre avec l'Allemagne lui ouvrira les portes du grand répertoire germanique dans le domaine de l’opéra, du Lied et de l’oratorio.

