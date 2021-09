Jean-Yves Thibaudet (1/3) : le Français

« On dit souvent que c’est le plus américain des pianistes français, et nous ferons avec lui le tour du monde en musique pour fêter les soixante ans de Jean-Yves Thibaudet »

J’ai rêvé quelques temps de devenir chef d’orchestre …à cinq ou six ans. Et plus jamais ensuite. C’est un autre métier, il y a déjà suffisamment à faire avec le piano ! Jean-Yves Thibaudet

Incontestablement l’un des pianistes majeurs d’aujourd’hui, Jean-Yves Thibaudet se produit dans le monde entier depuis plus de trois décennies et a enregistré plus de 50 albums. Dès le début de sa carrière, il se passionne pour la musique s’aventurant au-delà du répertoire classique, allant du jazz à l’opéra, qu’il transcrit lui-même pour piano. Ses profondes amitiés professionnelles à travers le monde l’ont mené à collaborer de manière spontanée et fructueuse dans les domaines du cinéma, de la mode et des arts visuels.

Sorti CD

Carte Blanche/ Jean-Yves Thibaudet

Label : Decca