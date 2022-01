Jean-Pierre Rampal et les musiques du XXème siècle (2/2)

Si les répertoires baroques et classiques ont souvent dominé les programmes de Jean-Pierre Rampal, son ouverture aux musiques du XXème siècle fut toujours remarquable.

Non content de jouer des œuvres d’avant-guerre, le grand flûtiste inspira également de nombreux compositeurs comme Poulenc, Bernstein ou Penderecki.

Jean-Pierre Rampal est l’un des artistes marquants de la vie musicale de la deuxième moitié du XXème siècle, non seulement par sa virtuosité mais aussi parce qu’il a réussi à faire rayonner la flûte dans le monde entier et à la hisser à une place de soliste du plus haut niveau.

Claude Debussy, Syrinx, Jean Pierre Rampal, Flute

