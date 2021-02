Jean-Philippe Lafont, baryton-basse

C’est un chanteur rayonnant qui porte beau ses soixante-dix printemps. Jean-Philippe Lafont est aujourd’hui au centre de nos Arabesques pour traverser 250 ans de musique, du rôle d’Hercule avec Lully au César de Pagnol, dans la version de Cosma, sans oublier le truculent Falstaff de Verdi.

Jean-Philippe Lafont naît à Toulouse le 11 février 1951. Il étudie le chant au Conservatoire de Toulouse, à 22 ans, il est repéré lors d’une audition par Louis Erlo, qui l’invite à étudier à l’Opéra Studio de l’Opéra Comique. En 1974, se voit offrir sa première prise de rôle (Papageno) au Festival d’Avignon. Baryton d’Opéra, sa carrière compte plus de mille représentations sur les plus prestigieuses scènes lyriques françaises et du monde.

Aujourd’hui, Jean-Philippe partage son expertise et son extraordinaire maitrise de la voix avec tous ceux qui souhaitent « Conquérir par la voix ».

Extrait de La muette de Portici d'Auber avec Jean-Philippe Lafont et Allfredo Kraus