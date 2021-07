La Chapelle Harmonique : Alex Vizorek (récitant), Adèle Charvet (mezzo-soprano), Nanja Breedijk (harpe triple), Bruno Helstroffer (théorbe), Valentin Tournet (viole de gambe et direction) se jouent des Fables de Jean de la Fontaine avec la musique de Louis-Nicolas Clérambault.

Au menu : La Cigale et la Fourmi La Fourmi et la Sauterelle, l'Oisiveté, La Laitière, Les Châteaux en Espagne, Le Corbeau et le Renard, La Flatterie.

Bibliographie

Concert de fables de Jean de La Fontaine

Livre et CD de Marianne VOURCH musique enregistrée en studio avec Didier Sandre, sociétaire de la Comédie-Française et L’Ensemble La Rêveuse

Editions Villanelle

