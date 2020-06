"Jardins en fleurs" (3/5)

The Last Rose of Summer est un poème de l'Irlandais Thomas Moore, dont la mélodie a connu de nombreuses variations musicales, de Beethoven à Britten, en passant par Mendelssohn, Glinka ou Nina Simone.

Programmation musicale

Traditionnel d'Irlande : The last rose of summer

Montserrat Caballé (soprano), John Feely (guitare)

BMG 74321 57994 2

Ludwig van Beethoven : Thèmes et variations op 105 pour flûte et piano : 4. Air écossais: "The last rose of summer"

Patrick Gallois (flûte), Cécile Licad (piano)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 453772-2

Ludwig van Beethoven : 20 Irische Lieder WoO 153 : 6. Sad and luckless was the season - pour ténor violon violoncelle et piano

Jamie Mac Dougall (ténor), Clemens Zeilinger (piano), Verena Stourzh (violon), Franz Ortner (violoncelle)

GRAMOLA 99174

Felix Mendelssohn : Fantaisie en Mi Majeur sur The last rose of summer op 15

Sylviane Deferne (piano)

CBC

Friedrich von Flotow : Martha : Nancy Julia verweile - Letzte Rose (Acte II) Duo Lady Harriet Durham Lyonel

Anneliese Rothenberger (soprano), Nicolai Gedda (ténor)

Orchestre d'Etat de Bavière

Robert Heger (direction)

EMI 7693392

Mikhail Glinka : Salutations à ma mère patrie : Thème écossais varié (The last rose of summer)

Victor Ryabchikov (piano)

BIS CD-979

Henri Vieuxtemps : Bouquet américain op 33 : 5. Last rose of summer

Burkhard Godhoff (violon), Eric Ingwersen (piano)

SCHWANN CD 310042 H1

Heinrich Wilhelm Ernst : Variations pour violon sur l'air irlandais The last rose of summer

Yu-Chien Tseng (violon)

DGG

Traditionnel d'Irlande : The last rose of summer

Kiri Te Kanawa (soprano)

National Philharmonic Orchestra

Douglas Gamley (direction)

EMI C 7470802

Joseph Holbrooke : Quatuor à cordes n° 4 : Folksong suite n°1 op 71 : 2. The last rose of summer

Quatuor Rasumovsky

DUTTON CDLX 7124

Paul Hindemith : On hearing The last rose of summer

Robert White (ténor), Samuel Sanders (piano)

HYPERION CDA66920

Benjamin Britten : The last rose of summer

Steve Davislim (ténor), Simone Young (piano)

MELBA MR 301120

Traditionnel d'Irlande : The last rose of summer

Nina Simone

Mercury 834308-2