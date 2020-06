"Jardins en fleurs" (1/5)

Écoutons le "Pépiement des oiseaux dans le jardin" de Madame Butterfly, la "Musique d'insectes, de rainettes, de crapauds, de rires de chouettes" dans l'Enfant et les sortilèges, en parcourant "Le jardin féerique" de Ma Mère l'Oye, et rêvons dans les "Nuits dans les jardins d'Espagne".

Programmation musicale

Gabriel Fauré : Le jardin de Dolly - pour piano à 4 mains

Claire Désert (piano), Emmanuel Strosser (piano)

MIRARE MIR 190

Désiré Emile Inghelbrecht : La nursery Livre I : J'ai descendu dans mon jardin - pour piano

Lise Boucher (piano)

ATMA CLASSIQUE ACD 2 2266

Claude Debussy : Estampes L 108 (100) : 3. Jardins sous la pluie

Guillaume Bellom (piano)

CLAVES 50-1707

Giacomo Puccini : Madame Butterfly : Pépiements d'oiseaux dans le jardin (Acte II). Fischi d'uccelli dal giardino (Acte II)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert Von Karajan (direction)

DECCA 417577-2

Albert Roussel : Le festin de l'araignée op 17 : Prélude - Un jardin

Orchestre National de l'ORTF

Jean Martinon (direction)

WARNER CLASSICS 0190295489168/4

Maurice Ravel : L'enfant et les sortilèges : Musique d'insectes de rainettes de crapauds de rires de chouettes /Ah quelle joie de te retrouver jardin (2ème partie)

Magdalena Kozena (mezzo-soprano), Annick Massis (mezzo-soprano), Nathalie Stutzmann (contralto), Jose Van Dam (baryton-basse), Mojca Erdmann (soprano)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Choeur de la Radio de Berlin Simon Rattle

EMI 2 64197 2

Maurice Ravel : Ma mère l'oye : 5. Le jardin féerique

Orchestre Philharmonique de los Angeles

Carlo Maria Giulini (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 415844-2

César Franck : Psyché : 3. Le jardin d'Eros - poème symphonique

Orchestre Symphonique de Bâle

Armin Jordan (direction)

ERATO 0190295953539/1

Gabriel Fauré : Mirages op 113 : 3. Jardin nocturne - pour baryton et piano

Stephen Varcoe (baryton), Graham Johnson (piano)

HYPERION CDA67333

Leonard Bernstein : Candide : Make our garden grow (Finale)

Jerry Hadley (ténor), June Anderson (soprano), Adolph Green (ténor), Christa Ludwig (mezzo-soprano), Della Jones (mezzo-soprano), Nicolai Gedda (ténor), Kurt Ollmann (baryton)

Orchestre Symphonique de Londres

Choeur Symphonique de Londres

Leonard Bernstein (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 447 958-2

Clive Carey : 3 mélodies d'après The starlight express : La chanson du jardinier - pour baryton et orchestre

Roderick Williams (baryton)

Orchestre de Chambre d'Ecosse

Andrew Davis (direction)

CHANDOS CHSA 5111(2)

Frederick Delius : A Village Romeo and Juliet RT I / 6 : The walk to the paradise garden

Orchestre Symphonique de Bournemouth

Richard Hickox (direction)

EMI CLASSICS 0954802

Wolfgang Amadeus Mozart : La finta giardiniera K 196 : Ouverture : Allegro molto

Camerata de Manchester

Gabor Takacs-Nagy (direction)

CHANDOS CHAN201372

Robert Schumann : Lieder und Gesänge op 77 : 2. Mein Garten

Edith Mathis (soprano), Christoph Eschenbach (piano)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4798337

Robert Schumann : 12 Klavierstücke für kleine und grosse Kinder op 85 : 3. Gartenmelodie - pour piano à 4 mains

Eric Le Sage (piano), Frank Braley (piano)

Alpha ALPHA 145

Piotr Ilitch Tchaïkovski : La belle au bois dormant op 66 : Le jardin du palais (Acte 1 Sc 5)

Orchestre Philharmonique de Bergen

Neeme Järvi (direction)

CHANDOS CHSA 511 (2)

Manuel de Falla : Nuits dans les jardins d'Espagne : 3. En los jardines de la Sierra de Cordoba

Alicia de Larrocha (piano)

Orchestre Philharmonique de Londres

DECCA 410 289-2