James Conlon, chef d'orchestre (5/5)

Cinquième et dernier volet de notre série James Conlon, qui travaille notamment pour le cinéma, en dirigeant la bande originale de La Flûte enchantée de Mozart, dans la version de Kenneth Branagh, ou de Madame Butterfly de Puccini mise en scène par Frédéric Mitterrand

Vidéo

La Flûte Enchantée film de Kenneth Branagh

Le duo d'Amour "Vieni la sera" extrait du Film de Frédéric Mitterand "Madame Buttterfly" chanté par Ying Huang , cantatrice Chinoise et Richard Troxell.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart : La Flûte enchantée (dans la BO du film de Kenneth Branagh) : Your time of trial has begun

Joseph Kaiser (ténor), Amy Carson (soprano), René Pape (basse), Tom Randle (ténor)

Orchestre de Chambre d'Europe

Apollo Voices

James Conlon (direction)

Sony 366048500612

Carl Maria von Weber : Oberon : Ozean ! Du Ungeheuer (Acte II) Scène et air de Rezia

Deborah Voigt (soprano)

Orchestre Philharmonique du Gürzenich de Cologne

James Conlon (direction)

EMI 7547392

Franz Liszt : Die Legende vom heiligen Stanislaus : Salve Polonia (Sc 4) Chœur

Michael Chertock (orgue)

Cincinnati May Festival Chorus

Orchestre Symphonique de Cincinnati

James Conlon (direction)

Telarc CD-80607

Frédéric Chopin : Concerto n°1 en mi min op 11 - pour piano et orchestre Rondo : Vivace

Nobuyuki Tsujii (piano)

Orchestre Symphonique de Fort Worth

James Conlon (direction)

Harmonia Mundi HMU 907547

Richard Wagner : Tannhäuser : Blick' ich umher in diesem edlen Kreise (Acte II) Air de Wolfram Bo Skovhus (baryton)

Orchestre de L'Opera National Anglais

James Conlon (direction)

Sony SK 60035

Modeste Moussorgski : La Khovantchina, extraits symphoniques : Andante cantando con expressione (Acte IV 1er tableau)

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

James Conlon (direction)

ERATO 2292-45596-2

Giacomo Puccini : Madame Butterfly : Un bel di, vedremo

Ying Huang (soprano)

Orchestre de Paris

James Conlon (direction)

Sony S2K 69258

Alexander Von Zemlinsky : Der Zwerg op 17 : Infantin du musst zum Tanz (Acte I) Ghita l'Infante et le nain

Soile Isokoski (soprano), Iride Martinez (soprano), David Kuebler (ténor)

Es wird zu arg (Acte I) Ghita et les caméristes

Iride Martinez (soprano), Juanita Lascarro (soprano), Machiko Obata (soprano)

Zwerg Hofnarr Ritter (Acte I) Ghita et le nain

Iride Martinez (soprano), David Kuebler (ténor)

Orchestre Philharmonique du Gürzenich de Cologne

James Conlon (direction)

EMI 5662472

Bohuslav Martinu : Concerto pour quatuor à cordes et orchestre H 207 : 3. Tempo moderato

Orchestre National de France

James Conlon (direction)

ERATO 2292-45499-2

Karl Amadeus Hartmann : Concerto funèbre : 3. Allegro di molto

Vladimir Spivakov (violon)

Orchestre Philharmonique du Gürzenich de Cologne

James Conlon (direction)

CAPRICCIO 10893

Samuel Barber : Vanessa : Must the winter come so soon (Acte I) Air d'Erika

Frederica von Stade (mezzo-soprano)

Orchestre du Metropolitan

James Conlon (direction)

Sony Classical 88875183412-18

Leonard Bernstein : 1600 Pennsylvania Avenue : Take care of this house (Acte I) Duo Abigail Little Lud

Sumi Jo (soprano), Susan Graham (mezzo-soprano)

Orchestre Philharmonique du Gürzenich de Cologne

James Conlon (direction)

ERATO 8573-85772-2

John Corigliano : The ghosts of Versailles : Yo omri limatha hajartani (Acte I) Samira Figaro et chœur

Patti Lupone (mezzo-soprano), Lucas Meachem (baryton)

Opéra de Los Angeles

James Conlon (direction)

PENTA TONE CLASSICS PTC5186538