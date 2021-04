Igor Stravinsky et la voix (1/5)

Cinq émissions d’Arabesques consacrées aux œuvres vocales de Stravinsky, dans l’ordre chronologique de leur composition.

Depuis cinquante ans, il repose sur une île de Venise aux côtés de Diaghilev, et sa musique reste incontournable dans le monde entier.

Bibliographie

Chroniques de ma vie Suivi d'une discographie critique – Auteur : Igor Stravinsky

Première parution en 1935 / Nouvelle édition en 2000

Edition Deno

Session studio

Geister Duo interprète un extrait du premier tableau de Petrouchka d'Igor Stravinsky. Une émission enregistrée le 30 janvier 2021 au Théâtre de l'Alliance Française et présentée par Clément Rochefort.

Programmation musicale

Igor Stravinsky

Nuages d'orage

Olga Romanko : soprano, Victor Samoilenko : piano

LABEL : MK (CCCP/DONS/SOVDISC) MK, MK 417126

Igor Stravinsky

Faune et bergère : Bergère / Faune

Orchestre Symphonique de la CBC

LABEL : Sony SM2K 46298

Igor StravinskyPastorale

Olga Romanko : soprano

Ensemble de Chambre du Théâtre du Bolchoï

Alexander Golyshev, direction

LABEL : MK (CCCP/DONS/SOVDISC) MK, MK 417126

Igor Stravinsky

Rosyanka op 6 n°2 (La rosée sainte) - pour soprano et piano

Elena Vassilieva : soprano, Jacques Schab : piano

LABEL : Chant du Monde LDC 278972/73

Igor Stravinsky

2 poèmes de Paul Verlaine op 9 : 1. Un grand sommeil noir / 2. La lune blanche

François Le Roux : Baryton (voix)

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

John Nelson, direction

LABEL : EMI 5550552

Igor Stravinsky

2 poèmes de Constantin Balmont - arrangement de 1954 pour soprano et ensemble instrumental

Christiane Eda-Pierre : soprano

Orchestre du Domaine Musical

Gilbert Amy, direction

LABEL : ADES 13293-2

Igor Stravinsky

Le roi des étoiles : Molto sostenuto / Maestoso e tranquillo / Tempo primo - à 6 voix pour chœur d'hommes et orchestre

Chœur du Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre

Orchestre Symphonique De Boston

Michael Tilson-Thomas, direction

LABEL : PENTA TONE CLASSICS PTC5186225

Igor Stravinsky

3 poésies de la lyrique japonaise : 1. Akahito - 2. Mazatsumi 3. Tsaraiuki pour soprano et ensemble instrumental

Dawn Upshaw : soprano, Robert Rinehart : violon, Eric Bartlett : violoncelle, Mitchell Weiss : clarinette basse, Carmit Zori : violon, Laura Gilbert : flûte, Sarah Clarke : alto (instrument), Randall Hopkinson : piano, Thomas Hill : clarinette, Fenwick Smith : flûte traversière

LABEL : Nonesuch 9792622

Igor Stravinsky

Petites chansons : La petite pie - Le corbeau - Le choucas version pour soprano et petit orchestre

Cathy Berberian : mezzo-soprano

Orchestre Symphonique de la Columbia

Igor Stravinsky, direction

LABEL : Sony Classical 88875026162-51

Modeste Moussorgski

La Khovantchina : Gospod' spaset mja (Acte V)

Vladimir Atlantov : ténor, Paata Burchuladze : basse, Marjana Lipovsek : mezzo-soprano

Chœur de l'Opéra d'Etat de Vienne

Chœur Philharmonique Slovaque de Bratislava

Petits Chanteurs de Vienne

Orchestre de l'Opéra d'Etat de Vienne

Claudio Abbado, direction

LABEL : DEUTSCHE GRAMMOPHON 429758-2

Igor Stravinsky

Pribaoutki - L'oncle Armand - Le four - Le colonel - Le vieux et le lièvre. Cycle de 4 chansons folkloriques pour soprano et ensemble instrumental / Intégrale

Cathy Berberian : soprano, George Pieterson : clarinette

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Luciano Berio, direction

LABEL : GLOBE GLO 6900

Igor Stravinsky

Le rossignol : Marche Chinoise - O Maître magnime (Acte 2) Chambellan

Laurent Naouri : baryton

Le rossignol : Chanson du rossignol - Ah, Joie, emplis mon cœur (Acte 2) Rossignol, Empereur, Courtisans, Chambellan

Natalie Dessay : soprano (Le rossignol), Albert Schagidullin : basse (L'empereur), Laurent Naouri : baryton (Le chambellan)

Chœur du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

James Conlon, direction

LABEL : EMI 5568742

Igor Stravinsky

Berceuses du chat : Sur le poêle - Intérieur – Dodo - Ce qu'il a le chat

Marie Thérèse Keller : mezzo-soprano, Jérôme Julien Laferrière : clarinette, Arnaud Leroy : clarinette basse, Olivier Derbesse : petite clarinette

LABEL : ARION ARN 68634

Igor Stravinsky

Renard

Michel Sénéchal : ténor (coq), Hugues Cuenod : ténor (renard), Heinz Rehfuss : baryton (chèvre), Xavier Depraz : Basse (chat), Istvan Arato : cymbalum

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

LABEL : Verve LXT 5 169