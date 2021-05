Hommage à Christa Ludwig (5/5)

Christa Ludwig nous a quittés le 24 avril dernier. Pour rendre hommage à l'une des plus grandes musiciennes de son temps, nous clôturerons nos Arabesques en explorant plusieurs répertoires, et en compagnie de Leonard Bernstein qui fut le plus important de ses compagnonnages.

Elle était considérée comme l’une des plus grandes voix de la deuxième moitié du XXe siècle. Sous la conduite de chefs d’orchestre prestigieux comme Klemperer, Karajan, Böhm et Bernstein, la mezzo-soprano s’est produite sur les plus importantes scènes du monde pendant près d’un demi-siècle, entre 1946 et 1994, l’année de sa retraite.

Interprète hors pair de Lieder de Schubert et de Brahms, entrée dans la légende pour ses exceptionnelles qualités vocales et scéniques ; elle a été l’une des rares cantatrices capables d'alterner les genres et les répertoires les plus différents, de Mozart à Wagner.

Le Chant de la Terre (final), Mahler, Christa Ludwig, Leonard Bernstein

"I am easily assimilated" Christa Ludwig pour le concert anniversaire de Leonard Bernstein en 1988