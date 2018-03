Histoires de soldats (4/5) : soldats romantiques

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Johann Strauss Père

Marche de Radetzky opus 228

Orchestre Philharmonique de Vienne

Willi Boskovsky, direction

Decca 410256-2

Franz Schubert

Schlachtlied opus posth 151 D 912 - pour chœur d'hommes à 8 voix a cappella

Chœur Arnold Schoenberg

Erwin Ortner, direction

Teldec 4509-94546-2/4

Ludwig Van Beethoven

Coriolan ouverture opus 62 : Allegro con brio

Orchestre de Chambre d'Europe

Nikolaus Harnoncourt, direction

Teldec 0630-13140-2

Bedrich Smetana

Le camp de Wallenstein opus 14 - pour orchestre

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Rafael Kubelik, direction

Supraphon SU 1911-2

Franz Liszt

Hunnenschlacht S 105

Orchestre Philharmonique de Londres

Bernard Haitink, direction

Philips 438756-2

Gaetano Donizetti

La fille du régiment : Rataplan - pour chœurs d'hommes et piano (Chœur)

Chœur de L'Armée Française

Catherine Stagnoli, Jean Christian Le Coz, Adriano Spampanato, pianistes

Aurore Tillac, direction

Indesens INDE033

Maria Malibran

Rataplan

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Benjamin Forster, tambour

Orchestre La Scintilla

Adam Fischer, direction

Decca 4759077

Giuseppe Verdi

La force du destin : Rataplan rataplandella gloria (Acte III, scène 3 - Air de Preziosilla et chœur)

Elina Garanca, mezzo-soprano

Chœur du Gouvernement Valencien

Orchestre de la Commune de Valence

Roberto Abbado, direction

DGG 4795937

Giuseppe Verdi

La battaglia di Legnano : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert Von Karajan, direction

DGG 419622-2

Jacques Offenbach

La Grande-Duchesse de Gérolstein (extrait Acte I) :

- A cheval sur la discipline (Le général Boum)

- Vive le général (Boum, Fritz, Népomuc et le chœur)

- Et pif paf pouf (Le général Boum, Fritz et le chœur)

- Me voici Fritz j'ai tant couru (Duo Wanda / Fritz)

- Ah tu es pris (Le Général Boum)

- Portez armes présentez armes (Chœur)

- Vous aimez le danger (La Grande-Duchesse)

- Ah que j'aime les militaires (La Grande-Duchesse)

Felicity Lott, soprano (La Grande-Duchesse)

Sandrine Piau, soprano (Wanda)

Yann Beuron, ténor (Fritz)

Alain Gabriel, ténor (Népomuc)

François Le Roux, baryton (Le Général Boum)

Chœur des Musiciens du Louvre

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Virgin classics 5457342

Georges Bizet

Carmen : Avec la garde montante (Acte I - Chœur des gamins)

La Lauzeta, chœur d'Enfants

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5574342

Georges Bizet

Carmen (extrait Acte II - Don José et Carmen) :

- Halte là ! Qui va là ?

- Enfin, c'est toi !

- La, la, la / C'est la retraite !

- Au quartier pour l'appel

- La fleur que tu m'avais jetée…

- Non ! Tu ne m'aimes pas

- Non ! Je ne veux plus t'écouter

Angela Gheorghiu, soprano (Carmen)

Roberto Alagna, ténor (Don José)

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5574342

Arthur Sullivan

The pirates of Penzance : I am the very model of a modern major-general (Acte I - Major, Stanley et le Choeur)

George Baker, baryton (Major Stanley)

Chœur du Festival de Glyndebourne

Orchestre Pro Arte

Malcolm Sargent, direction

EMI 574468-2

Arthur Sullivan

The pirates of Penzance: I am the very model of a modern major-general (Acte I)

George Rose, baryton (Major Stanley)

Orchestre non identifié

William Elliott, direction

Elektra 601-2



en savoir plus émission Arabesques Histoires de soldats : Mars en Mars (1/5)

en savoir plus émission Arabesques Histoires de soldats - Centenaire de Bernd Alois Zimmermann (2/5)