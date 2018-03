Histoires de soldats (5/5) : soldats modernes

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Nicolas Rimski-Korsakov

Le coq d'or (Acte II - Dodon, Polkan, Les guerriers)

Evgueni Nesterenko, basse (Dodon)

Alexei Mochalov, basse (Polkan)

Grand Chœur Académique de la RTV de Russie

Orchestre Symphonique de Moscou

Dimitri Kitaienko, direction

Melodiya MEL CD 10 01398

Claude Debussy, musique

André Caplet, fin de l'orchestration

La boîte à joujoux L 136 (L 128) : Tableau n°2 : Le champ de bataille - pour orchestre

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691/24

Alban Berg

3 pièces pour orchestre opus 6 : Marsch

Orchestre Symphonique de Londres

Claudio Abbado, direction

DGG 423238-2

Paul Hindemith

Kammermusik n°5 opus 36 n°4 : Variante einesMilitärmarsches - pour alto et grand orchestre de chambre

Brett Dean, alto

Orchestre Symphonique du Queensland

Werner Andreas Albert, direction

CPO 999492-2

Benjamin Britten

Ballad of heroes opus 14 :

- Funeral march

- Scherzo . Dance of death

- Recitative and choral Robert Tear, ténor

Chœur de l'Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Simon Rattle, direction

EMI 7542702

Serge Prokofiev

Alexandre Nevsky opus 78 : La bataille sur la glace - pour mezzo-soprano, chœur mixte et orchestre

Larisa Andreyeva, mezzo-soprano

Chœur et Orchestre Symphonique Académique de L'URSS

Evgueni Svetlanov, direction

Melodiya Russie MEL CD 10 01831

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°7 en ut Majeur opus 60 (Leningrad) : Allegretto

Orchestre Symphonique d'Etat de Russie

Evgueni Svetlanov, direction

Melodiya Russie MEL CD 1002431/4

ZoltánKodály

HaryJanos opus 35a : La bataille et la défaite de Napoléon

Philharmonia Hungarica

Antal Dorati, direction

Decca 4757615

Serge Prokofiev

Guerre et paix opus 91 (Tableau 9) :

- Le vin est tiré il faut le boire (Air de Napoléon)

- Frères courons au combat (Chœur)

Eduard Tumagian, baryton (Napoléon)

Chœur et Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch, direction

Erato ECD 75480

Richard Rodgers, musique

Oscar Hammerstein, livret

South Pacific :

- Bloody Mary (Chœur)

- There is nothin like a dame (Billis et Chœur)

Danny Burstein, acteur (Billis)

Chœur et Orchestre dirigés par Ted Sperling

Sony 88697-30457-2