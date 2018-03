Histoires de soldats (2/5) : Centenaire de Bernd Alois Zimmermann

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Bernd Alois Zimmermann

Die Soldaten : Preludio

Orchestre Philharmonique du Gürzenich de Cologne

Michael Gielen, direction

Wergo WER 6698 2

Igor Stravinsky

L'histoire du soldat :

1. Marche de soldat

2. Petits airs au bord du ruisseau

3. Pastorale Orchestre de Cleveland

Pierre Boulez, direction

DGG 471197-2

Alban Berg

Wozzeck (Acte I, scène 3) :

1. Tschin Bum Tschin Bum Bum Bum Bum (Marie et Margret)

2. Wer da (Acte I, scène 3 - Marie et Wozzeck)

Anja Silja, soprano (Marie)

Gertrude Jahn, contralto (Margret)

Eberhard Waechter, baryton (Wozzeck)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Christoph Von Dohnanyi, direction

Decca 417349

Bernd Alois Zimmermann

Die Soldaten :Tratto I- Meine göttliche Mademoiselle... (Acte I, scène 3 - Desportes, Marie, Wesener, Ricercari I)

William Cochran, ténor (Desportes)

Nancy Shade, soprano (Marie)

Mark Munkittrick, basse (Wesener)

Orchestre de Stuttgart

Bernhard Kontarsky, direction

Teldec 9031-72775-2

Igor Stravinsky

L'histoire du soldat :

1. Marche royale

2. Petit concert

Orchestre de Cleveland

Pierre Boulez, direction

DGG 471197-2

Alban Berg

Wozzeck opus 7 (Fin acte II) :

1. Ich hab' ein Hemdlein an das ist nicht mein... (Scène 4 - Les 2 artisans, Wozzeck, Marie, le Tambour-major, Andres, l'idiot)

2. Andres ! Andres ! Ich kann nicht schlafen ! (Scène 5 - Wozzeck, Andres, le Tambour-major, un soldat)

Kurt Boehme, basse (Premier Artisan)

Robert Koffmane, baryton (Deuxième Artisan)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton (Wozzeck)

Fritz Wunderlich, ténor (Andres)

Helmut Melchert, ténor (Le Tambour-Major)

Orchestre de l'Opéra Allemand de Berlin

Karl Boehm, direction

DGG 435705-2

Bernd Alois Zimmermann

Die Soldaten : Was fehlt Ihnen (Acte II, scène 2 – Ensemble)

Nancy Shade, soprano (Marie)

William Cochran, ténor (Desportes)

Grace Hoffman, mezzo-soprano (Mère de Wesener)

Elsie Maurer, mezzo-soprano (Mère de Stolzius)

Michael Ebbecke, baryton (Stolzius)

Chœur et Orchestre de Stuttgart

Bernhard Kontarsky, direction

Teldec 9031-72775-2

Igor Stravinsky

L'histoire du soldat : Danses. Tango, Valse, Polka

Orchestre de Cleveland

Pierre Boulez, direction

DGG 471197-2

Alban Berg

Wozzeck opus 7 : Dort links geht's in die Stadt ? (Acte III, scène 2 - Marie et Wozzeck)

Isabel Strauss, soprano (Marie)

Walter Berry, baryton (Wozzeck)

Orchestre et Chœur du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Pierre Boulez, direction

CBS M2K 79251

Bernd Alois Zimmermann

Die Soldaten (Acte III) :

1. Romanza (Scène 3)

2. Ist der junge Herr (Scène 4 - La comtesse, le vieux serviteur et le jeune comte)

Urszula Koszut, soprano (La comtesse de la Roche)

Karl-Heinz Eichler baryton(Le vieux serviteur)

Jerrold van der Schaaf, ténor (Le jeune comte)

Orchestre de Stuttgart

Bernhard Kontarsky, direction

Teldec 9031-72775-2

Igor Stravinsky

L'histoire du soldat :

1. Danse du Diable

2. Grand choral

3. Marche triomphale du Diable

Orchestre de Cleveland

Pierre Boulez, direction

DGG 471197-2

Alban Berg

Wozzeck opus 7 (fin acte III) : Ringel, Ringel, Rosenkranz (Scène 5 - Chœur des enfants)

Petits chanteurs de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Claudio Abbado, direction

DGG 423587-2

Bernd Alois Zimmermann

Die Soldaten : Pater noster qui es in coelis (Acte IV, scène 3 - Ensemble)

Nancy Shade, soprano (Marie)

Mark Munkittrick, basse (Wesener)

Karl-Friedrich Dürr, baryton-basse (Eisenhardt)

Chœur et Orchestre de Stuttgart

Bernhard Kontarsky, direction

Teldec 9031-72775-2