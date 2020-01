Happy birthday Antonio Pappano ! (5/5)

Ses ancêtres ont grandi sous le soleil de la Campanie, mais c’est dans le brumeux Essex qu’il a vu le jour le 30 décembre 1959.

Pour célébrer les soixante ans de Sir Antonio Pappano, nous vous proposons une série de cinq émissions retraçant le parcours de ce pianiste et chef d’orchestre à travers son abondante discographie, de 1990 à aujourd’hui. D’abord assistant de Daniel Barenboim et de Michael Gielen, il fut directeur musical de l’Opéra national de Norvège, puis de la Monnaie de Bruxelles, avant de prendre en main Covent Garden en 1992. Là, à la Royal Opera House de Londres, il entoure l’ascension de Roberto Alagna et d’Angela Gheorghiu, tout en accompagnant au piano Joyce Di Donato, Barbara Bonney ou Ian Bostridge.

Si la scène lyrique occupe une place centrale dans sa carrière, avec des chanteurs comme Nina Stemme, Rolando Villazon, José Van Dam, Jonas Kaufmann, Placido Domingo ou Anna Netrebko, sa carrière de pianiste et sa nomination en 2005 à la tête de l’Académie Sainte-Cécile de Rome lui permet de développer le répertoire symphonique, aux côtés de la violoncelliste Han Na Chang, du pianiste Leif Ove Andsnes, ou des violonistes Janine Jansen et Maxim Vengerov.

Happy birthday, Sir Antonio Pappano !