Gustav Klimt et la musique (3/5)

Franz Schubert / Wilhelm Müller

Der Lindenbaum

Thomas Bauer, baryton

Jos Van Immerseel, pianoforte

Zig Zag Territoires ZZT101102

Franz Schubert

Deutsche Messe D 872 - pour chœur mixte à 4 voix orchestre à vent percussions et orgue :

Zum Agnus Dei

Schlussgesang Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise Elmar Schloter, orgue Wolfgang Sawallisch EMI Classics 5860152

Franz Schubert, musique

Alfred Grünfeld, arrangeur

Die schöne Müllerin opus 25 d 795 : Wohin / Die Forelle opus 32 d 550 - arrangement pour piano

Alfred Grünfeld, piano

Appian Publications et recording APR 5532

Alfred Grünfeld

Soirée de Vienne opus 56 : paraphrase de concert sur des thèmes de valses de Johann Strauss Fils

Jean Yves Thibaudet, piano

Decca 475 7668

Giacomo Puccini

Tosca (début Acte I) :

Ah finalmente (Angelotti, le sacristain et Cavaradossi)

Dammi i colori (Cavaradossi et le sacristain)

Gente là dentro (Cavaradossi Angelotti et Tosca)

Mario Mario Mario (Tosca et Cavaradossi)

Ah quegli occhi (Tosca et Cavaradossi) Maria Callas (Tosca), soprano Giuseppe Di Stefano (Cavaradossi), ténor Franco Calabrese (Angelotti), Melchiorre Luise (Le Sacristain), Basses Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan Victor de Sabata, direction Warner Classics 0825646341030

Richard Wagner

Tristan et Isolde : Vorspiel

Orchestre de L'Opéra D'Etat de Vienne

Christian Thielemann, direction

DGG 474974-2

Alma Mahler

Kennst du meine Nächte ?

Maria Ricarda Wesseling, mezzo-soprano

Nathalie Dang, piano

Claves 50-2904

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse mineur : 3ème partie : Adagietto"Orchestre Philharmonique de Vienne

Leonard Bernstein, direction

DGG 431037-2

Hugo Wolf / Eduard Mörike

Erstes Liebeslied eines Mädchens - pour soprano et piano

Kate Royal, soprano

Malcolm Martineau, piano

EMI 948536 2

Hugo Wolf / Eduard Mörike

Nimmersatte Liebe

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Daniel Barenboim, piano

DGG 415192-2

Richard Strauss

Feuersnot op 50 TrV 203 (fin) :

Interlude (Le maire)

Mittsommernacht Wonnige Wacht (Diemut et Kunrad) Simone Schneider, soprano (Diemut) Markus Eiche, baryton (Kunrad) Lars Woldt, basse (Le Maire) Orchestre de la Radio de Munich Ulf Schirmer, direction

Richard Strauss

Salomé op 54 : Danse des sept voiles (Scène 4)

Orchestre National de France

Leonard Bernstein, direction

DGG 0289 477 5910 2

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°9 en ré mineur opus 125 : 2. Scherzo : Molto vivace

Orchestre Philharmonique de Vienne

Claudio Abbado, direction

DGG 427306-2/2

