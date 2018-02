Gustav Klimt et la musique (2/5)

Julius Weismann

8 Lieder opus 5 : 2. Der Maler

Yvi Jänicke, mezzo-soprano

Birgitta Wollenweber, piano

MDG 603 1112-2

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°9 en ré mineur opus 125 : 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Orchestre Philharmonique de Vienne

Claudio Abbado, direction

DGG 427306-2/2

Hugo Wolf / Eduard Mörike

Auf ein altes Bild "Le vieux tableau" - pour baryton et piano

An eine Äolsharfe - pour baryton et piano

Dietrich Henschel, baryton

Fritz Schwinghammer, piano

Fuga Libera FUG568

Franz Liszt

Von der Wiege bis zum Grabe S 107 - poème symphonique n°13 :

Die Wiege

Der Kampf um's Dasein

Zum Grabe

Orchestre de l'Académie de Vienne

Martin Haselböck, direciton

NCA 60255

Franz Liszt

Waldesrauschen

Josef Pembaur, piano

Odeon O-6944a

Josef Pembaur

Frühlingsouvertüre

Orchestre de l'Académie St Blaise

Karlheinz Siessl, direction

Claudio Monteverdi

Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie SV 206 : Psaume 109 : Dixit dominus

Ann Monoyios, Marinella Pennicchi, sopranos

Mark Tucker,Nigel Robson, ténors

Alastair Miles, Bryn Terfel, basses

Choeur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

His Majestys Sagbutts and Cornetts

John Eliot Gardiner, direction

Archiv Produktion 429565-2

Gustav Mahler

Lieder eines fahrenden Gesellen : Die zwei blauen Augen - pour baryton et orchestre

Thomas Quasthoff, baryton-basse

Orchestre Philharmonique de Vienne

Pierre Boulez, direction

DGG 4775329

Gustav Mahler / Friedrich Nietzsche

Symphonie n°3 en ré mineur : 4ème mouvement

Jessye Norman, soprano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Claudio Abbado, direction

DGG 410 715-2

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra opus 30 : I. Einleitung - Poème symphonique

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Lorin Maazel, direction

RCA 09026 68225 2

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra opus 30 - Poème symphonique :

Das Tanzlied (8)

DasNachtwandlerlied (9)

RCA 09026 68225 2

Alma Mahler

Ich wandle unter Blumen (Heinrich Heine)

Laue Sommernacht (Gustav Falke)

Beidir ist es traut (Rainer Maria Rilke)

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Helmut Deutsch, piano

Sony SK 68344

Alexander Von Zemlinsky

5 Gesänge opus 7 :

Entbietung (Richard Dehmel)

Meeraugen (Richard Dehmel)

Irmelin Rose (Jens Peter Jakobsen)

Ruth Ziesak, soprano

Gerold Huber, piano

Capriccio C5119

