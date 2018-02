Gustav Klimt et la musique (1/5)

Johannes Brahms / Ludwig Hölty

Gedichte opus 19 pour baryton et piano : Der Kuss

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Daniel Barenboim, piano

DGG 447507-2

Claude Debussy

Nocturnes L 91 : Sirènes - pour orchestre et chœur de femmes

Chœur et Orchestre National de L'ORTF

Jean Martinon, direction

EMI 7695872

Franz Liszt

La bataille des Huns S 105 - Poème symphonique nº11 d'après le tableau de Wilhelm von Kaulbach

Orchestre Philharmonique de Berlin

Zubin Mehta, direction

Sony SK 66834

Modeste Moussorgski

Les tableaux d'une exposition - pour piano :

1. Gnome

2. Le vieux château

3. Les Tuileries

4. Bydlo

5 .Ballet des poussins dans leur coque

6. Samuel Goldenberg et Schmuyle

Le marché de Limoges

Catacombe 9. La cabane sur des pattes de poule 10. La grande porte de Kiev Sviatoslav Richter, piano Melodiya 74321 29469 2

Richard Wagner_Das Rheingold WWV 86a (L'or du Rhin) :_1. _Prélude_Scène 12. Weia Waga Woge du Welle (Woglinde, Wellgunde et Flosshilde)3. Hehe ihr Nicker (Alberich, Woglinde, Wellgunde et Flosshilde)4. Garstig glatter glitschriger Glimmer (Alberich, Woglinde, Wellgunde et Flosshilde)5. Lugt Schwestern (Woglinde, Wellgunde, Flosshilde et Alberich)6. Der Welt Erbe gewänn ich zu eigen durch dich (Alberich, Woglinde, Wellgunde et Flosshilde)Oda Balsborg (Woglinde), Hetty Plümacher (Wellgunde), sopranos

Ira Malaniuk (Flosshilde), mezzo-soprano

Gustav Neidlinger (Alberich), baryton-basse

Orchestre Philharmonique de Vienne

Georg Solti, direction

Decca 414 101-2

Antonín Dvořák

Marche solennelle opus 54 b 88

Orchestre Symphonique de Prague

Jiri Belohlavek, direction

Supraphon SU 3166-2 011

Richard Wagner

Die Meistersinger von Nürnberg WWV 96 (Les maîtres chanteurs de Nuremberg) - Acte III :

1. Ihr tanzt (David et Le Chœur)

2. Wacht auf es nahet gen den Tag (Chœur)

Gerhard Unger, ténor (David)

Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Rafael Kubelik, direction

Myto Records 4 MCD 925.69

Edouard Grieg

Pièce lyrique opus 38 livre II pour piano : Berceuse

Eva Knardahl, piano

BIS-CD-1626/28/1

Johannes Brahms

Symphonie nº4 en mi mineur opus 98 : Allegro energico e passionato - Piu allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne

Carlos Kleiber, direction

DGG 400037-2

