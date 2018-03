Grandes héroïnes de la mythologie (10/10) : Médée (2/2)

Francesco Cavalli

Giasone :

1 O mio core o mio amore (Acte I - Duo Médée et Jason)

2 Ti lasso mia vita (Acte II - Duo Médée et Jason)

Raquel Andueza, soprano (Médée)

Xavier Sabata, contre-ténor (Jason)

La Galania

Jesus Fernandez, direction

Anima e corpo musica AEC006

Nicolas Bernier

Médée

1 Prélude - Tirans des rivages funèbres

2 Courons, courons chercher l'ingrat !

3 Ingrat, ta cruelle inconstance

4 Beauté fuyez !

Stéphanie D'Oustrac, mezzo-soprano

Ensemble Amarillis

Heloïse Gaillard, direction

Ambroisie AM 157

Antonio Caldara

Medea in Corinto - pour haute contre et ensemble instrumental

Gérard Lesne, haute-contre

Il Seminario Musicale

Virgin VC 791479-2

Samuel Barber

Méditation et danse de vengeance de Médée opus 29 - pour orchestre

Orchestre National Royal d'Ecosse

Marin Alsop, direction

Naxos 8.559133

Louis Nicolas Clérambault

Médée : Le charme est fait / Volez démons volez (Air)

Rachel Yakar, soprano

Musica Antique Köln

Reinhard Goebel, direction

DGG 002894796209

Georg Friedrich Haendel

Thésée HWV 9 : sibillando, ululando, fulminate, la rival (Acte III, scène 6 - Air de Médée):

Helene Schneiderman, mezzo-soprano (Médée)

Orchestre d'Etat de Stuttgart

Konrad Junghänel, direction

Carus 83.437

Georg Friedrich Haendel

Thésée HWV 9 : Moriro ma vendicata (Acte 5, scène 5 - air de Médée)

Johannette Zomer, soprano

Bart Schneemann, hautbois baroque

Musica Amphion

Pieter Jan Belder, direction

Channel Classics CCS SA 29209

François Joseph Gossec

Thésée (Acte IV)

1 Ah ! Faut-il me venger en perdant ce que j'aime ? (Scène 1 - Médée)

2 Que Thésée est heureux… (Scène 2 - Dorine et Médée)

3 Ce vase par mes soins vient d'être empoisonné (Scène 3 - Médée et le roi Egée)

4 Ne craignez rien parfaits amants (Scène 4 - Thésée, Eglé, le roi Egée, Médée, Dorine, Cléone et le chœur)

5 Ah ! Perfide Médée (Scène 5 - Le roi Egée et le chœur)

6 Je suis charmé de vos appas (Scène 5 - Le roi Egée et le chœur)

7 Vous n'êtes pas encore délivrés de ma rage ! (Scène 6 - Médée et le chœur des démons)

Frédéric Antoun, ténor (Thésée)

Jennifer Borghi, mezzo-soprano (Médée)

Virginie Pochon, soprano (Eglé)

Caroline Weynants, soprano (Dorine)

Mélodie Ruvio, mezzo-soprano (Cléone)

Tassis Christoyannis, baryton (Le Roi Egée)

Choeur de Chambre de Namur

Les Agrémens

Guy Van Waas, direction

Ricercar RIC 337

Jeronimo Francisco De Lima

Thésée: Dalla speme dall'amore (Air de Médée)

Monika Mauch, soprano

Concentus Peninsulae

Vasco Negreiros, direction

Paraty 715134

Johann Christoph Vogel

La toison d'or (Acte III) :

1 La tristesse, la crainte et la rage (Air de Médée)

2 Quoi ! Déjà dans les airs ? (Scène Médée, Jason et le chœur des Argonautes)

Marie Kalinine, mezzo-soprano (Médée)

Jean-Sébastien Bou, baryton (Jason)

Choeur du Staatstheater de Nuremberg

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Glossa GES 921628-F

Simon Johann Mayr

Medea in Corintho : Ogni piacer è spento / Antica notte (Acte II, scène 5 - Air de Médée et Chœur)

Jane Eaglen, soprano

Chœur Geoffrey Mitchell

Philharmonia Orchestra

David Parry, direction

Opera Rara ORC 11

Giovanni Pacini

Médée : Ah dolci nel seno (Acte III - Médée)

Jolanta Omilian, soprano

Orchestre Symphonique de Savone

Richard Bonynge, direction

Arkadia AK 146.2#1

Pascal Dusapin

Medeamaterial : Herrin ich

Hilde Leidland, soprano

Collegium Vocale de Gand

La Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Harmonia Mundi HMC 905215