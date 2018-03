Grandes héroïnes de la mythologie (9/10) : Médée (1/2)

Luigi Cherubini

Médée : Ouverture - pour orchestre

Opera Fuoco

David Stern, direction

Zig Zag Territoires ZZT337

Marc Antoine Charpentier

Médée (fin acte III) :

1 Noires filles du Stix (Scène 5 - Air de Médée)

2 L' Enfer obéit à ta voix (Scène 6 - Chœur des Démons et Médée)

3 Je vois le don fatal (Air de Médée)

4 Premier air pour les Démons

5 Dieu du Cocyte et des Royaumes sombres (Air de Médée)

6 Seconde entrée des Démons

Lorraine Hunt, soprano (Médée)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Erato 4509-96558-2

Jacques Duphly

Médée

Blandine Verlet, clavecin

Philips 6 504 150

Luigi Cherubini

Médée : Vous voyez de vos fils (Acte I, scène 7 - Air de Médée)

Maria Bengtsson, soprano

Orchestre de Chambre de Lausanne

Bertrand de Billy, direction

MDG 940 1854-6

Luigi Cherubini

Medea : O amore vieni a me (Acte I - Air de Glauce)

Renata Scotto, soprano (Glauce)

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

EMI 7636252

Luigi Cherubini

Medea (Acte I) :

1 Taci Giason e affisi immoto (Récitatif Médée et Giasone)

2 Dei tuoi figli la madre (Air de Médée)

3 Son vane qui minacce (Récitatif Giasone)

4 Nemici senza cor (Duo Médée et Giasone)

Maria Callas, soprano (Médée)

Mirto Picchi, ténor (Giasone)

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

EMI 7636252

Luigi Cherubini

Médée : Eh ! Quoi je suis Médée… (Acte III - Médée)

Rita Gorr, soprano

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Georges Prêtre, direction

Forlane FOR17014-2

Luigi Cherubini

Medea : E che io son Medea io sono madre (Acte III - Medée, Giasone, Neris et le chœur)

Maria Callas, soprano (Medée)

Miriam Perazzini, mezzo-soprano (Neris)

Mirto Picchi, ténor (Giasone)

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

EMI 7636252

Vincent D'Indy

Médée opus 47 - suite d'orchestre :

1 Prélude

2 Pantomime

3 L'attente de Médée

4 Médée et Jason

5 Le triomphe Auroral

Orchestre Symphonique d'Islande

Rumon Gamba, direction

Chandos Chan 10760

Jean-Baptiste Lully

Thésée (Acte III)

1 Invocation / Ritournelle (Scène 6)

2 Sortez ! Ombres, sortez ! (Scène 7 - Air de Médée et chœur des habitants des Enfers)

3 Que tous frémissent (Scène 8 - Air d'Aeglé et chœur des Ombres)

Laura Pudwell, soprano (Médée)

Ellen Hargis, soprano (Aeglé)

Chœur et Orchestre du Festival de Musique Ancienne de Boston

Paul O'Dette et Stephen Stubbs, direction

CPO 777 240-2

Michèle Reverdy

Médée : Scène 11

Orchestre de L'Opéra de Lyon

Pascal Rophé, direction

Mandala Man 5095/96