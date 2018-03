Grandes héroïnes de la mythologie (7/10) : Les femmes d’Ulysse (2/3) : Circé et les Sirènes

Gioseffo Zamponi

Ulisse all'isola di Circe : Languisco mi moro (Acte I, scène 6 - Circé, Ulysse, Argesta, Lisetta et Dorinda)

Céline Scheen, soprano (Circé)

Furio Zanasi, baryton (Ulysse)

Dominique Visse, contre-ténor (Argesta)

Caroline Weynants, soprano (Lisetta)

Alice Foccroulle, soprano (Dorinda)

Cappella Mediterranea

Ensemble Clematis

Leonardo Garcia-Alarcon, direction

Ricercar RIC 342

Heinrich Von Herzogenberg

Odysseus opus 16 : Die Gärten der Circe

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrucken Kaiserslautern

Frank Beermann, direction

CPO 777 280-2

Christoph Willibald von Gluck

Telemaco : In mezzo a un mar crudele (Air de Circé)

Christiane Karg, soprano (Circé)

Arcangelo

Jonathan Cohen, direction

Berlin Classics 0300389BC

Domenico Cimarosa

La Circé : ouverture - pour orchestre :

1 Allegro molto con sprito

2 Andante grazioso espressivo

3 Allegro molto

Orchestre de Chambre de Toronto

Kevin Mallon, direction

Naxos 8.570279

Alexander von ZemlinskyIrmaStein-Firner et Walter Firner, texte

AntonyBeaumont, transcription

Circé : Chant de Circé

Dagmar Hesse, soprano

Antony Beaumont, piano

Thorofon CTH 2376

Jean-Féry RebelUlysse : Acte II :

Scène 5 :

1 Après ce que Junon (Euphrosine et Circé)

2 Que tout tremble à ma voix (Circé)

Scène 6 :

1 Semons ici (Chœur des furies et Circé)

2 Que ce temple abattu (Chœur et Circé)

3 Air des furies

4 Arrêtez ! Arrêtez ! (Circé)

5 Allons, c'est Circé qui commande (Chœur des furies)

Eugénie Warnier, soprano (Euphrosine)

Guillemette Laurens, mezzo-soprano (Circé)

Chœur et Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

Musiques à la Chabotterie 605003

Claudio Monteverdi

Il ritorno d'Ulisse in patria : Sinfonia di mare (Acte I, scène 3)

1 Instrumental

2 Chœur des Néréides et des sirènes

Christian Högman, Martina Bovet, sopranos (Sirènes)

Francesca Congiu, Elisabeth Scholl, sopranos (Néréides)

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901427/29

Claude Debussy

Nocturnes L 91 : Sirènes (avec chœur)

Chœur de Chambre Romand

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan, direction

Erato 0190295953539/8

Max Bruch

Odysseus : Odysseus und die Sirenen (1ère partie)

Jeffrey Kneebone, baryton (Odysseus : Ulysse)

Choeur de la Radio Télévision Hongroise

Chœur et Philharmonie de la Radio NDR de Hanovre

Leon Botstein, direction

Schwann 3-6557-2

Anonyme

Recueil des airs pour clavecin : Les sirènes

Mario Martinoli, clavecin

Olive Music OM 008

Thomas Louis Bourgeois

Les sirènes - pour soprano flûte traversière violon et basse continue :

1 Prélude (instrumental)

2 Après avoir vaincu les peuples (Récitatif)

3 L’amour (Air)

4 La flotte d'Ulysse charmée (Récitatif)

5 Fuyez ! Fuyez ! Eloignez-vous ! (Air)

Le Concert Lorrain : Carolyn Sampson, soprano - Alexis Kossenko, traverso - Zefira Valova, violon - Stephan Schultz, violoncelle - Stefan Maass, théorbe et guitare

Anne-Catherine Bucher, clavecin et direction artistique

Carus 83.374

Lodewijk Mortelmans

Homerische symfonie : Sirenengespeel en gezang "Jeux et chants des sirènes" - symphonie homérique

Defilharmonie

Martyn Brabbins, direction

Hyperion CDA67766

Paul Dukas

Les sirènes - pour mezzo-soprano, chœur de femmes et orchestre

Marie Kalinine, mezzo-soprano

Chœur de la Radio Flamande

Orchestre Philharmonique de Bruxelles

Hervé Niquet, direction

Ediciones Singulares ES1021

Lili Boulanger

Les sirènes - pour mezzo-soprano, chœur de femmes et piano

Chœur de Femmes Calliope

Nicolas Jouve, piano

Régine Theodoresco, direction

Calliope CAL 9374

Karol Szymanowski

Métopes opus 29 : L'île des sirènes n°1

Roland Pontinen, piano

Bis CD-1137