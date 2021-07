Giuliano Carmignola, violoniste

Giuliano Carmignola est un violoniste italien né en 1951 à Trévise. Le magazine Gramophone l’a décrit comme ‘Un prince parmi les violonistes baroques’. Ses interprétations se caractérisent par une grande passion et une approche introspective pleine de fantaisie et de liberté.

Considéré comme l'un des plus grands violonistes du répertoire baroque, Giuliano Carmignola baigne depuis ses premières années dans la musique, initié au violon dès l'âge de cinq ans par son père professeur de musique, il apprend l'instrument à l'âge de cinq ans. Remarqué très tôt pour la musicalité de son style, l'élève des conservatoires de Sienne et de Genève - avec Henryk Szeryng - multiplie les récitals entre l'Europe et les États-Unis.

En savoir plus : https://www\.francemusique\.fr/personne/giuliano\-carmignola

Antonio Vivaldi

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Felice Giardini