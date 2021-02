Gil Shaham, violoniste (3/5)

Elégance, profondeur, subtilité, voilà quelques-unes des qualités du violoniste Gil Shaham qui fête en ce mois de février ses 50 ans. De son Midwest natal à Israël, en passant par New York, Londres ou Berlin, nous parcourons pendant 5 émissions la discographie foisonnante de ce merveilleux musicien.

Gil Shaham est l'un des violonistes les plus éminents de notre temps ; sa technique irréprochable alliée à sa chaleur et à sa générosité d'esprit inimitables ont solidifié sa renommée de maître américain.

Retrouvez Gil Shaham en concert virtuel le 11 et 18 mars de New York

En savoir plus ICI : http://gilshaham.com/schedule/

A regarder

Gil Shaham interprète le Zigeunerweisen de Pablo de Sarasate au Japon (2007)

