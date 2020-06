George Szell et l'Orchestre de Cleveland (3/5)

Dirigeant ce qu'on a pu appeler "le plus viennois des orchestres américains", George Szell et l'Orchestre de Cleveland nous enchantent avec valse et polka de Johann Strauss, accompagnant aussi les violonistes Isaac Stern et Zino Francescatti

Au centre le compositeur français Maurice Ravel avec la pianiste Marguerite Long à gauche et le chef d'orchestre Georg Szell à droite, © Getty / Erich Auerbach