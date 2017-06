Georg Philipp Telemann (5/5)

♫ Programmation musicale ♫

Georg Philipp Telemann, musiqueMilos Valent, arrangeur

Pot-pourri : Les Janissaires et autres pièces : Les Janissaires / Nota kurucz I et II / Zela trovke - pour orchestre et voix

Baroque Society de Hollande

Jan Rokyta, flûte à Bec

Milos Valent, chant, violon et direction

Channel Classics CCS SA 31911

Georg Philipp Telemann

Ino : Tönt in meinen Lobgesang

Roberta Alexander, soprano

Concentus Musicus de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

Warner Classics 2564-69729-8

Georg Philipp Telemann

Suite en si bémol majeur TWV 55 : B1 : Menuet - pour orchestre

Musica Antiqua de Cologne

Reinhard Goebel, direction

Archiv Produktion 427619-2

Max Reger

Variations et fugue pour piano sur un thème de Georg Philipp Teleman opus 134

Marc-André Hamelin, piano

Hyperion CDA 66996

Georg Philipp Telemann

Der Tag des Gerichts TWV 6 : 8 : Die Vierte Betrachtung (intégrale) :

- Schallt, ihr hohen Jubellieder ! (Chœur)

- Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich (Jean et Le chœur)

- Ein ew'ger Palm umschlingt mein Haar (Air du 1er Bienheureux)

- Heilig ist unser Gott (Chœur)

- Heil! Wenn um des Erwürgten willen (Air du 2ème Bienheureux)

- Das Lamm, das erwürget ist (Jean et Le chœur)

- Ich bin erwacht nach Gottes Bilde (Air du 3ème Bienheureux)

- Lobt ihn, ihr Seraphinen-Chöre (Chœur des Bienheureux)

- Es ist geschehen! Die Tugend ist gerächt! (Récitatif de la Foi)

- Die Rechte des Herrn ist erhöhet! (Chœur)

Siri Thornhill, soprano (Troisième Bienheureux)

Susanne Krumbiegel, contralto (La Foi et Deuxième Bienheureux)

Tobias Hunger, ténor (Premier Bienheureux)

Gotthold Schwarz, basse (Jean)

Consort Bach de Leipzig

Gotthold Schwarz, direction

Rondeau ROP6036

Georg Philipp Telemann

Concerto en ré majeur TWV 53 : D2 - pour 2 hautbois trompette cordes et basse continue :

- Allegro

- Grave

- Aria

- Vivae

André Maurice, trompette

Academy of Saint-Martin-in- the-fields

Neville Marriner, direction

EMI Classics 50999 7049552 2

Georg Philipp Telemann

Flavius Bertaridus König der Longobarden TWV 27 (Acte 3) :

- Ach komm, und schwebe mir zum Troste (Air de Flavia)

- Sinfonia (instrumental)

- Der Schutzgeist dieses Reichs (Récitatif de l'Esprit protecteur)

- Endlich krönt (Air de l'Esprit protecteur)

- Es jauchze Welschlands Erde (Chœur)

- Grossmächtigster (Orontes, Flavius Bertaridus et Rodelinda)

- Lieto suono di trombe guerriere (Air de Flavius Bertaridus)

Mélissa Petit, soprano (L'Esprit Protecteur)

Nina Bernsteiner, soprano (Rodelinda)

Ann Beth Solvang, mezzo-soprano (Flavia)

Maite Beaumont, contralto (Flavius Bertaridus)

Jürgen Sacher, ténor (Orontes)

Academia Montis Regalis

Alessandro de Marchi, direction

Sony 88691926052

Georg Philipp Telemann

Cantate TVWV 20 : 70 : Die Hoffnung des Wiedersehens - pour soprano 2 bassons cordes et basse continue (intégrale) :

- Süsse Hoffnung, wenn ich frage (Air)

- Mein Herz verging in tausend Sorgen (Récitatif)

- Kehre wieder, mein Vergnügen (Air)

- Ja, ja! Ich sehe schon die Sonne meiner Lust (Récitatif)

- Bald bald hoffe ich zu sehen (Air)

Dorothee Mields, soprano

Nikolaus Broda, Rogerio Gonçalves, basson

Orchestre Baroque Orfeo

Michi Gaigg, direction

Sony classical 88697901822

Georg Philipp Telemann

Klingende Geographie II : Europäische Türkei

Camerata Lysy de Gstaad

Yehudi Menuhin, direction

EMS SBCD 4700

Georg Philipp Telemann

Essercizii musici : Sonate en trio en mi majeur TWV 42 : E1 : Presto

Apollo Ensemble

Centaur records 3267

Georg Philipp Telemann, musique

Ward Swingle, arrangeur

Sonate en trio en mi majeur TWV 42 : E4 : Presto

Swingle Singers

Guy Pedersen, contrebasse

Daniel Humair, batterie

Philips 586735-2

Georg Philipp Telemann

Pot-pourri : Marche et autres pièces : Marche / Verbung per il violino / Verbung per il violino / Hungaricus n°34 - pour orchestre

Baroque Society de Hollande

Jan Rokyta, cymbalum

Milos Valent, violon et direction

Channel Classics CCS SA 31911