Georg Philipp Telemann (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Georg Philipp Telemann

Concerto en sol majeur TWV 51 - G1 : allegro ma non troppo - pour flûte traversière, cordes et basse continue

Jean-Pierre Rampal, flûte traversière

Orchestre de Chambre de la Sarre

Karl Ristenpart, direction

Premiers Horizons 070.131/070.132/070.133

Georg Philipp Telemann

Cantate TVWV 4 : 17 : Mit sehnendem verlangen (Récitatif de soprano) et Brecht ihr müden Augenlider (Air de soprano)

Elly Ameling, soprano

Collegium Aureum

Rudolf Pohl, direction

Deutsche Harmonia Mundi 74321 26613 2

Georg Philipp Telemann

- Suite Gulliver :

- Intrada - pour 2 violons

- Chaconne pour les Liliputiens

- Gigue pour les Géants de Brobdingnag

- Rêverie des Laputiens et leurs serviteurs frappants

- Loure des bien-nommés Houyhnhnms et danse sauvage des indomptés yahoos

Andrew Manze et Caroline Balding, violons

Harmonia Mundi HMU 907137

Georg Philipp Telemann

Der geduldige Socrates (Acte III)

Scène 1 :

- Ach Adon ist hin (Chœur)

- Stellt ein (Cupidon)

- Weg Kummer (Cupidon et Le Chœur)

_- So frohlocket (Chœur)

Scène 2 :

- Nachdem das Fest vorbei (Socrate)

- Schauet diese sanften Quellen (Socrate, Xantippe et Amitta)

- Ja ja du sollst (Xantippe, Amitta et Socrate)

- Care pupille (Amitta)

- Jedoch wo ist Xantippe (Amitta et Socrate)

Scène 3

- Ihr kommt gleich (Socrate, Xénophon, Alcibiade, Pitho et Platon

- Voi sfiorandovi_ (Socrate, Xénophon, Alcibiade, Pitho et Platon)

Sebastian Krauter, soprano Garçon (Cupidon)

Eva Bartfai-Barta, soprano (Xantippe)

Julia Paszthy, soprano (Amitta)

Csaba Reti, ténor (Xénophon)

Attila Fulop, ténor (Alcibiade)

Martin Klietmann, ténor (Pitho)

Bela Szilagyi, baryton (Platon)

Jozsef Gregor, basse (Socrate)

Ensemble Vocal Savaria

Capella Savaria

Nicholas Mac Gegan, direction

Hungaroton HCD 12957/60

Georg Philipp Telemann

Sonate en canon pour 2 violons en la mineur TWV 40:123 opus 5 n°6 :

Vivace - Soave - Allegro assai

Gidon Kremer, Tatiana Gridenko, violons

Brilliant Classics 8712

Georg Philipp Telemann

Cantate TWV 20:39 : Die Tageszeiten : Der Abend :

- Senke dich von Purpurwolken (Air de ténor)

- Der Wald steht dunkelgrün (Récitatif de ténor)

- Komm, holder Schlaf! (Air de ténor)

- Vom Anfang bis zum Niedergang (Chœur)

Hans Jörg Mammel, ténor

Madrigalistes de Bâle

L'Arpa Festante

Fritz Näf, direction

Carus 83.439

Georg Philipp Telemann

Ouverture en sol majeur TWV55:G11 "Burlesque de Don Quichotte":

- Son attaque des moulins à vent

- Les soupirs amoureux après la Princesse Dulcinée

Orchestre Baroque Elbipolis d'Hambourg

Jürgen Groß, violon et direction

Raum Klang RK 2502

Georg Philipp Telemann

Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho :

Scène 2

- Die schönste Schäferin (Chœur)

- Mich dünkt es steigt ein Dampf von Wohlgerüchen (Sancho Pansa, Grisostomo, Pedrillo)

- Wenn ich die Trommel rühren höre (Don Quichotte et Sancho Pansa)

Scène 3

- Dort kommt die Braut (Don Quichotte, Sancho Pansa et Grisostomo)

- Dich Schäfer dessen Glück die Wälder widerhallen (Grisostomo, Pedrillo et chœur)

Raimund Nolte, basse (Don Quichotte)

Michael Schopper, basse (Sancho Pansa)

Silke Stapf, soprano (Pedrillo)

Mechthild Bach, soprano (Grisostomo)

Akademie für Alte Musik de Brême, chœur

La Stagione de Francfort

Michael Schneider, direction

CPO 999210-2

Georg Philipp Telemann

Ouverture burlesque en ré min pour clavecin :

- Ouverture à la polonaise

- loure

- gavotte en rondeau

- bourrée

- menuet

- giga

Andreas Staier, clavecin

Harmonia Mundi HMC 901898

Georg Philipp Telemann

Miriways TVWV 21 : 24 (Acte I) :

- Lebe grosser Sophi lebe (Chœur)

- Komm tapf'rer Prinz (Miriways)

- Ein dopp'ler Kranz (Miriways)

Markus Volpert, baryton (Miriways)

Orchestre Baroque Orféo

Michi Gaigg, direction

CPO 777 752

Georg Philipp Telemann

Sonate en trio pour flûte traversière violon et basse continue en mi majeur TWV 42 : E4 :

- Soave

- Presto

- Andante

- Scherzando

Trio Moyse :

Marcel Moyse, flûte traversière

Blanche Honegger, violon

Louis Moyse, piano

LYS 352

Georg Philipp Telemann

Der Tod Jesu (fin de la 2ème partie) :

- Es steigen Seraphim (Cavatine de basse)

- Ihr Augen weint (Choral)

- Weinet nicht (Air de basse)

- Ihr Augen weint (Choral de contralto)

- Weinet nicht (Air de basse)

- Ihr Augen weint (Choral de soprano)

- Weinet nicht (Duo ténor basse)

- Hier liegen wir gerührte Sünder (Chœur)

Dorothee Mields, soprano

Britta Schwarz, contralto

Jan Kobow, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur de Chambre de Magdebourg

Orchestre de Chambre Telemann de Michaelstein

Ludger Rémy, direction

CPO 999720-2

Georg Philipp Telemann

Suite en mi bémol majeur TWV 55:Es3 : La lyra : Gigue - pour cordes et basse continue

Gustav Leonhardt, clavecin

Concerto Amsterdam

Frans Brüggen, direction

Teldec 4509-92177-2

Georg Philipp Telemann, musique

Ward Swingle, arrangeur

Suite en mi bémol majeur TWV 55 : Gigue (La lyra )

Swingle Singers

Guy Pedersen, contrebasse

Daniel Humair, batterie

Philips 586735-2