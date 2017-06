Georg Philipp Telemann (2/5)

Georg Philipp Telemann

Trauermusik eines kunsterfahrenen Kanarievogels

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Lothar Koch, hautbois

Helmut Heller, violon

Heinz Kirchner, alto

Irmgard Poppen, violoncelle

Edith Picht-Axenfeld, clavecin

EMI Classic 5685142

Georg Philipp Telemann

Cantate TWV 20:39 : Die Tageszeiten : Der Mittag :

- Der Mittag begleitet von fächelnden Stunden (Air de contralto)

- Empfange mich ehrwürdger Eichenwald (Récitatif de contralto)

- Lass mich die süsse Wollust fühlen (Air de contralto)

- Auf folget dem feurigen Wagen der Sonne (Chœur)

Gerhild Romberger, contralto

Madrigalistes de Bâle

L'Arpa Festante

Fritz Naf, direction

Carus 83.439

Georg Philipp Telemann

Concerto pour flûte à bec, traverso, cordes et basse continue en mi mineur TWV 52 : e1 : Presto

Heloïse Gaillard, flûte à bec

Amélie Michel, traverso

Ensemble Amarillis

Evidence EVCD032

Georg Philipp Telemann

Concerto en mi mineur TWV 52 : e1 : Presto - version pour clarinette flûte traversière cordes et basse continue

Martin Fröst, clarinette et direction

Jan Bengtson, flûte traversière

Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm

Sony Classical 88875065292

Georg Philipp Telemann

Concerto en mi mineur TWV 52 : e1 : Presto - arrangement pour ensemble instrumental

Ensemble Spark :

Andrea Ritter, Daniel Koschitzki, flûte à bec

Stefan Glaus, violon

Victor Plumettaz, violoncelle

Mischa Cheung, piano

Berlin Classics 0300640BC

Hans Werner Henze

Telemanniana pour grand orchestre

Philharmonie d'Allemagne du Nord-Ouest

Gerhard Markson, direction

CPO 999322-2

Georg Philipp Telemann

Quatuor n°6 en mi mineur TWV 43 : e4 pour flûte traversière violon basse de viole et basse continue :

Prélude à discrétion - Gai - Vite - Gracieusement - Distrait - Modéré

Les Ombres :

Sylvain Sartre, flûte traversière

Varoujan Doneyan, violon

Margaux Blanchard, basse de viole

Jonathan Pesek, violoncelle

Nadja Lesaulnier, clavecin

Mirare MIR 255

Georg Philipp Telemann

Orpheus (Acte I):

Scène 8

- Ich weiss von keiner Liebe nicht (Céphise)

- Ist denn gar nichts für mich (Eurimédès et Céphise)

- N'aimons que la liberté (Chœur des nymphes et Céphise)

Scène 9

- Wie ist mir (Orphée)

- Drum komm du höchstgewünschter Tod (Orphée)

- Ach Tod ach süsser Tod (Orphée)

Scène 10

- So hat die Rache denn gesieget (Orasie)

- Ach fünd' ich dich mein Orpheus hier (Orasie)

- C'est ma plus chère envie (Orasie)

Dorothea Roschmann, soprano (Orasie)

Isabelle Poulenard, soprano (Céphise)

Werner Güra, ténor (Eurimédès)

Roman Trekel, baryton (Orphée)

Chœur de Chambre du Rias de Berlin

Akademie Für Alte Musik de Berlin

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901618/19

Georg Philipp Telemann

Orpheus :

- Ruhet ihr Foltern gemarterter Seelen (Acte II, scène 4 - Air de Pluton)

- Heureux mortel quelle est ta gloire (Acte II, scène 5 - Chœur des esprits damnés)

Hanno Müller-Brachmann, baryton-basse (Pluton)

Chœur de Chambre du Rias de Berlin

Akademie Für Alte Musik de Berlin

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901618/19

Georg Philipp Telemann

Concerto en la mejeur TWV 51 : A4 Die Relinge - pour violon principal, 3 violons, alto et basse continue :

- Allegro

- Adagio

- Menuet

Stefan Schardt, violon

Musica Antiqua de Cologne

Reinhard Goebel, direction

Archiv Produktion 471492-2

Georg Philipp Telemann

Passion selon Saint Mathieu TVWV 5 : 31 : Ich dich verleugnen (Pierre et Le Chœur)

Tobias Rapp, ténor (Pierre)

Stefaan Verdegem, hautbois

Chœur de Chambre de Namur

Les Agrémens

Wieland Kuijken, direction

Ricercar RIC375/7

Georg Philipp Telemann

Concerto en mi mineur TWV 52 : e3 : Allegro - pour flûte traversière violon cordes et basse continue

Karl Kaiser, flûte traversière baroque

Ingeborg Scheerer, violon

La Stagione de Francfort

Michael Schneider, direction

CPO 7778912

Georg Philipp Telemann, musique

Ward Swingle, arrangeur

Concerto à 6 en mi mineur : Allegro

Swingle Singers

Guy Pedersen, contrebasse

Daniel Humair, batterie

Philips 586735-2