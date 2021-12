François-Xavier Roth, chef d'orchestre (1/5)

A la tête de trois orchestres à travers l'Europe, le bouillonnant François-Xavier Roth est un bâtisseur prosélyte qui se situe au centre d'un vaste répertoire, allant du baroque au contemporain. Nous explorons toute cette semaine cette discographie foisonnante.

En 2003, un rêve prend forme pour François-Xavier Roth et ce rêve s'appelle les Siècles. Mettre sur pied un orchestre qui couvre la période baroque, le romantisme français, puis tardif, et le début du XXè siècle jusqu'au contemporain, et qui à chaque oeuvre associe l'instrumentarium du moment, voilà qui est nouveau.

Si l'idée de la "restitution historiquement informée" n'est pas nouvelle, elle se limite souvent à un unique répertoire. Les 68 musiciens des Siècles forment le premier orchestre alternatif sur instruments anciens et modernes.

