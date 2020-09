Florent Schmitt (1870-1958) (3/3)

Troisième et dernier volet consacré à Florent Schmitt, des années 30 à sa mort en 1958. Au programme, sa Symphonie concertante pour piano et orchestre, son chef d’œuvre Oriane et le Prince d’amour, ou encore sa Deuxième Symphonie par l’Orchestre National de la RTF dirigé par Charles Munch

Florent Schmitt dans les jardins de la Villa Médicis, © BNF GALLICA