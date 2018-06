Finlande, terre de légende et de musique (5/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Jean Sibelius

Mélodies - pour soprano et piano :

- Säv, säv, susa opus 36

- Kaiutar opus 72

Soile Isokoski, soprano

Marita Viitasalo, piano

Finlandia records 3984-23401



Dimitri Chostakovitch

Suite sur des thèmes finlandais - pour soprano, ténor et orchestre :

- Energico

- Taivas on sininenjavalkoinen

- Lento non troppo

- Tämän kylän tytöt

- Mansikka on punanen marja

- Jos mie saisin jouten olla

- Minun kultani kaunis on

Mari Palo, soprano

Tuomas Katajala, ténor

Orchestre Philharmonique d'Helsinki

Vladimir Ashkenazy, direction

Ondine ODE 1225-2

JoonasKokkonen

Opus sonorum - pour orchestre

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Sakari Oramo, direction

Ondine ODE 1129-2

Jean Sibelius

Symphonie n°7 en ut Majeur opus 105 :

- Adagio

- Un pochettino meno adagio

- Poco rallentando al adagio

- Presto - poco a poco rallentando al adagio

Orchestre Philharmonique d'Helsinki

Paavo Berglund, direction

EMI 4769512

Magnus Lindberg

Aura : 3è et 4è mouvements

Orchestre Symphonique de la BBC

Oliver Knussen, direction

DGG 463184-2

Jean Sibelius

Tapiola opus 112 - pour orchestre

Orchestre Philharmonique d'Helsinki

Paavo Berglund, direction

Warner Classics 0190295869151

KaijaSaariaho, musique

Eino Leino, texte

Chansons de Leino : Rauha - version pour soprano et orchestre

Anu Komsi, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Sakari Oramo, direction

Ondine ODE 1173-2

Esa-PekkaSalonen

Concerto : Adieu - pour violon et orchestre

Leila Josefowicz, violon

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Esa Pekka Salonen, direction

DGG 479 0628

