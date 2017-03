Don Carlos de Verdi a 150 ans ! (5/5)

♫ Programmation musicale ♫



Giuseppe Verdi

Don Carlo : Tu che le vanità (Acte IV - Air d'Elisabeth)

Mirella Freni, soprano (Elisabeth)

Orchestre de L'Opéra d'Etat de Vienne

Herbert Von Karajan, direction

Orfeo C 806 102 1

Les quatre saisons (Acte II, scène 2 - ballet)

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

EMI 7540432

La Cetra D'Orfeo

Hélas amour !

Cypres CYP 1628

Alonso Lobo

Versa est in luctum - à 6 voix - version pour chœur mixte a cappella

Chœur du College Clare de Cambridge

Graham Ross, direction

Harmonia Mundi HMU907617

Alfred Schnittke

Requiem

Chœur a Cappella Symphonique de l'Etat Russe

Orchestre Symphonique d'Etat de Russie

Valeri Polianski, direction

Chandos CHAN 9564

Don Carlos (Acte V)

- Versa est in luctum (- Elisabeth)

- C'est elle ! (Don Carlos et Elisabeth)

Au revoir dans un monde où la vie est meilleure (Elisabeth, Don Carlos, Philippe II, l'Inquisiteur, Charles Quint et le Chœur)

José Van Dam, basse (Philippe II)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Eric Halfvarson, basse (Le Grand Inquisiteur)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Orchestre de Paris

Chœur du Théâtre du Châtelet

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Don Carlo : Ballet - pour orchestre (Acte III, scène 2)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Franz Welser-Most, direction

Sony 88765411632

Don Carlo (Acte V - Don Carlo et Elisabeth)

- E dessa

- Ma lassù ci vedremo

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, ténor

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado, direction

EMI 5567172

Aida (Acte II, scène 2) :

- Gloria all'Egitto ad Iside (Chœur)

- Marche (instrumental)

- Vieni o guerriero vindice (Chœur)

Chœurs et Orchestre de L'Opéra de Rome

Georg Solti, direction

Decca 417416-2

Paul Meyer et Pascal Contet, arrangeurs

Fantaisie sur Don Carlos

Paul Meyer, clarinette

Pascal Contet, accordéon

Sony Classical 88875098952

Ambrosio Cotes

Mortuus est Philippus

Dominique Ferran, orgue positif

A Sei Voci

Chœur Philippus Rex Hispaniae

Bernard Fabre-Garrus, direction

Astrée 8640