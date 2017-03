Don Carlos de Verdi a 150 ans ! (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

*

Giuseppe Verdi

Wayne Marshall,* arrangeur

Don Carlo : Spuntato ecco - réduction pour orgue (Acte III – Chœur)

Wayne Marshall, orgue

Virgin 5617032

Giuseppe Verdi

Don Carlo : O don fatale (Acte IV - Air d'Eboli)

Régine Crespin, soprano (La Princesse Eboli)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Georges Prêtre, direction

EMI 7644342

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte IV, 1er tableau) :

- Elle ne m'aime pas ! (Philippe II)

- Le grand inquisiteur (Lerme, l'Inquisiteur et Philippe II)

- Dans ce beau pays (L'inquisiteur et Philippe II)

José Van Dam, Basse (Philippe II)

Eric Halfvarson, Basse (Le grand Inquisiteur)

Scot Weir, Ténor (Le Comte dee Lerme)

Orchestre De Paris

Chœur du Théâtre du Châtelet

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Pierre De Manchicourt

Laudate dominum - pour 6 voix a cappella

Ensemble Huelgas

Paul Van Nevel, direction

Sony SK 66261

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte IV, 1er tableau) :

- Justice ! Sire ! (Elisabeth, Philippe II, La Princesse Eboli et Rodrigue)

- Maudit soit le soupçon infâme (Philippe II, Rodrigue, La Princesse Eboli et Elisabeth)

- Pitié ! Pardon pour la femme coupable ! (La Princesse Eboli et Elisabeth)

- Ô don fatal et détesté (La Princesse Eboli)

José Van Dam, basse (Philippe II)

Thomas Hampson, baryton (Rodrigue)

Eric Halfvarson, basse (Le grand Inquisiteur)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Orchestre de Paris

Chœur du Théâtre du Châtelet

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Giuseppe Verdi / Fumio Yasuda, Arrangeur

Don Carlo : Ô don fatale (Acte IV - Air d'Eboli) - réduction et arrangement pour piano

Fumio Yasuda, piano

Winter & Winter 910072-2

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte IV, 2ème tableau) :

- C'est moi, Carlos (Rodrigue et Don Carlos)

- Oui, Carlos ! Oui, c'est mon jour suprême (Rodrigue et Don Carlos)

- Carlos, écoute (Rodrigue)

- Mon fils, reprenez votre épée… (Philippe II, Don Carlos et le chœur)

- Ciel ! Le tocsin ! (Chœur, Lerme, Philippe II, La Princesse Eboli, Elisabeth et l'Inquisiteur)

José Van Dam, basse (Philippe II)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Thomas Hampson, baryton (Rodrigue)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Waltraud Meier, mezzo-soprano (La Princesse Eboli)

Scot Weir, ténor (Le Comte de Lerme)

Orchestre de Paris

Chœur du Théâtre du Châtelet

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Giuseppe Verdi

Messa da requiem : Lacrimosa

Leontyne Price, soprano

Giulietta Simionato, mezzo-soprano

Giuseppe Zampieri, ténor

Nicolai Ghiaurov, basse

Chœur de la Société des Amis de la Musique de Vienne

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan

Testament SBT 1491

Giuseppe Verdi / Roland Pidoux, transcription

Don Carlo : Ella giammai m'amo (Acte VI - Air de Philippe II)

Les violoncelles français :

Roland Pidoux, Emmanuelle Bertrand, Eric Maria Couturier, Xavier Phillips, Raphaël Pidoux, Nadine Pierre, François Salque, violoncelles

Mirare MIR 112

Giuseppe Verdi

Don Carlo : Son io dinanzi al re (Acte IV - duo Philippe II et le grand Inquisiteur)

Nicolai Ghiaurov, basse (Philippe II)

Ruggero Raimondi, baryton (Le grand Inquisiteur)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert Von Karajan, direction

EMI 7695492

Giuseppe Verdi

Don Carlo (Acte III, 2ème partie) :

- Il Grande Inquisitor (Le Compte de Lerme, le Grand Inquisiteur et Philippe II)

- Nell'ispano suol (Philippe II et le Grand Inquisiteur)

- Giustizia o sire (Elisabeth et Philippe II)

Renata Tebaldi, (Elisabeth)

Nicolai Ghiaurov, basse (Philippe II)

Martti Tal Vela, basse (le Grand Inquisiteur)

Kenneth Mac Donald, ténor (Le Compte de Lerme)

Orchestre de L'Opéra Royal de Covent Garden

Georg Solti, direction

Decca 421114-2