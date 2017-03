Don Carlos de Verdi a 150 ans ! (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Giuseppe Verdi

Don Carlos : Non pianger mia compagna (Acte II - Air d'Elisabeth)

Maria Callas, Soprano (Elisabeth)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Nicola Rescigno, direction

Warner Classic 0825646340071

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte III, 1er tableau) :

- Que de fleurs et que d'étoiles (Chœur, Elisabeth de Valois et La Princesse Eboli)

- A minuit, aux jardins de la reine (Don Carlos et La Princesse Eboli)

- Que dit-il ? Il est en délire… (Rodrigue, La Princesse Eboli et Don Carlos)

- Et moi qui tremblais devant elle ! (La Princesse Eboli, Rodrigue et Don Carlos)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Thomas Hampson, baryton (Rodrigue)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Waltraud Meier, mezzo-soprano (La Princesse Eboli)

Chœur du Théâtre du Châtelet

Orchestre de Paris

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Giuseppe Verdi

Le ballet de la reine (Acte III, scène 2)

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

James Levine, direction

Sony SK 52489

Giuseppe Verdi / Franz Liszt

Don Carlos : chœur de fête et marche funèbre - réduction pour piano S 435

Claudio Arrau, piano

Philips 432 305-2

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte III, 2ème tableau) :

- Ce jour heureux est plein d'allégresse ! (Chœur et Lerme)

- En plaçant sur mon front, peuple, cette couronne … (Philippe II, chœur, Elisabeth de Valois, Rodrigue et Don Carlos)

- Sire, il est temps ! (Don Carlos, Philippe II, Elisabeth de Valois, Rodrigue, Thibault et chœur)

José Van Dam, basse (Philippe II)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Thomas Hampson, baryton (Rodrigue)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Anat Efraty, soprano (Thibault)

Scot Weir, ténor (Le Comte de Lerme)

Orchestre de Paris

Chœur du Théâtre du Châtelet

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Ludwig Van Beethoven

Egmont opus 84

Cheryl Studer, soprano (Clärchen)

Bruno Ganz, récitant

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado, direction

DGG 453713-2

Daniel Schell

Granvelle

Dick Annegarn, guitare et voix

Pascale Son, voix

Jean-Louis Rasinfosse, contrebasse

Musique Belgique Mubel MB 001