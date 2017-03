Don Carlos de Verdi a 150 ans ! (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

*

Giuseppe Verdi*

Don Carlo : Io l'ho perduta io la vidi ... (Acte I - Air de Don Carlo)

Rolando Villazon, ténor

Orchestre de la Radio de Munich

Marcello Viotti, direction

Virgin 094639524525

Anonyme

Wilhelmus

Bob Van Asperen, virginal

Aeolus AE-10014

Anonyme_

Hymne des Pays Bas : Wilhelmus_

Chœur de Tapiola

Kari Ala-Pollanen, direction

Ondine ode 999-2c

WolfgangAmadeusMozart

7 variations en ré majeur sur Willem von Nassau K 25

Ingrid Haebler, piano

Decca 478 9789

Carl Loewe

Kaiser Karl V : Der Pilgrim vor St Just opus 99 n°3

Florian Boesch, baryton

Roger Vignoles, piano

Huperion CDA67866

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte II, 1er tableau) :

- Charles-Quin, l'auguste Empereur (Le chœur et un moine)

- Au couvent de Saint-Just (Don Carlos et un moine)

- Le voilà ! C'est l'Infant ! (Rodrigue et Don Carlos)

- Dieu, tu semas dans nos âmes (Don Carlos, Rodrigue, le chœur et un moine)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Thomas Hampson, baryton (Rodrigue)

Csaba Airizer, basse (Un Moine)

Chœur du Théâtre du Châtelet

Orchestre de Paris

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Giuseppe Verdi

Don Carlo (Acte II):

- E lui! … Desso! L'Infante! (Rodrigue et Don Carlo)

- Dio, che nell'alma infondere (Don Carlo et Rodrigue)

Carlo Bergonzi, ténor (Don Carlo)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton (Rodrigue)

Orchestre de L'Opéra Royal de Covent Garden

Georg Solti, Direction

Decca 421114-2

Giacomo Meyerbeer

Le prophète : Ah, mon fils (Acte II, scène 6 - air de Fidès)

Veronique Gens, soprano (Fidès)

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

Virgin Classics 5099907092725

Giuseppe Verdi

Don Carlo : Nei giardin del bello (acte II, air d'Eboli)

Shirley Verrett, mezzo-soprano

Ambrosian Opera Chorus

Orchestre de L’Opéra Royal de Covent Garden

Carlo Maria Giulini, direction

EMI 7691282

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte II, 2ème tableau) :

- Sous ces bois au feuillage immense (Chœur, Thibault et La Princesse Eboli)

- Au palais des fées (La Princesse Eboli, Thibault et chœur)

- La reine (Chœur, La Princesse Eboli, Elisabeth de Valois, Thibault et Rodrigue)

- L'infant Carlos notre espérance (Rodrigue, La Princesse Eboli et Elisabeth de Valois)

- Je viens solliciter de la reine (Don Carlos et Elisabeth de Valois)

- Ô bien perdu (Don Carlos et Elisabeth de Valois)

Waltraud Meier, mezzo-soprano (La Princesse Eboli)

Anat Efraty, soprano (Thibault)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Orchestre de Paris Chœur du Théâtre du Châtelet

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Walter Braunfels

3 Goethe Songs opus 29 n°1 : Freudvoll leidvoll - pour soprano et piano

Marlis Petersen, soprano

Eric Schneider, piano

Capriccio C5251

Ludwig Van Beethoven

Egmont opus 84 : Freudvoll und leidvoll (Air de Clärchen)

Gundula Janowitz, soprano (Clärchen)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

DGG 419624-2

Ludwig Van Beethoven

Adelaïde opus 46 : Freudvoll und leidvoll opus 84 n°4 - arrangement pour piano S 468 n°3

Franz Liszt, arrangeur

Leslie Howard, piano

Hyperion CDA 66481/2

Franz Liszt

Freudvoll und leidvoll

Barbara Bonney, soprano

Antonio Pappano, piano

Decca 470289-2

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte II, 2ème tableau) :

- Le roi (Thibault, Philippe et le chœur)

- Ô ma chère compagne (Elisabeth de Valois, le Chœur, Rodrigue et Philippe II)

- Restez! (Philippe II et Rodrigue)

- Ô Roi ! J'arrive de Flandres (Rodrigue et Philippe II)

- Votre regard hardi s'est levé sur mon trône (Philippe II et Rodrigue)

Anat Efraty, soprano (Thibault)

Thomas Hampson, baryton (Rodrigue)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Jose Van Dam, Basse (Philippe II)

Chœur du Théâtre du Châtelet

Orchestre de Paris

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522