Don Carlos de Verdi a 150 ans ! (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Giuseppe Verdi

Don Carlos : Spuntato ecco il dì d'esultanza - pour choeur et orchestre (Acte II - Partie 2 : Gran finale)

Chœur et Orchestre du Metropolitan Opera

James Levine, direction

Sony Classical 88985381362-10

Josquin Desprez

Mille regretz - pour 4 voix a cappella

Thomas Crecquillon

Carole Magnus erat - pour chœur mixte à 5 voix a cappella

Chœur Pomerium

Alexander Bachely, direction

Glissando 779008-2

Giuseppe Verdi

Ernani (Acte III) :

- Oh, de'verd'anni miei (Don Carlo, Ernani, Don Ruy Gomez de Sylva, Jago, chœur)

- Un patto! Un giuramento! (Chœur, Don Carlo, Don Riccardo, Ernani, Elvira)

- O sommo carlo (Don Carlo, Ernani, Elvira, Don Riccardo, Giovanna, Jago, Don Ruy Gomez de Sylva, chœur)

Placido Domingo, ténor (Ernani)

Renato Bruson, baryton (Don Carlo)

Nicolai Ghiaurov, basse (Don Ruy Gomez de Sylva)

Mirella Freni, soprano (Elvira)

Jolanda Michieli, soprano (Giovanna)

Gianfranco Manganotti, ténor (Don Riccardo)

Alfredo Giacomotti, basse (Jago)

Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

EMI CDS 7470838

Franz Liszt

Paraphrase de concert sur un thème d'Ernani de Verdi S 432 - pour piano

Alexandre Dossin, piano

Naxos 8.557904

Johann Friedrich Reichardt

Klärchens Lied aus Egmont

Sybille Kamphus, mezzo-soprano

Ludwig Holtmeier, pianoforte

Ars Musici AM 1311-2

Walter Braunfels

Die Trommel gerühret opus 29 n°2

Marlis Petersen, soprano

Jendrik Springer, piano

Harmonia Mundi HMC 902094

Ludwig Van Beethoven

Egmont opus 84 : Die Trommel gerühret (Air de Clärchen)

Gundula Janowitz, soprano (Clärchen)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert Von Karajan, direction

DGG 419624-2

Ludwig Van Beethoven / Franz Liszt, Transcripteur

Die Trommel gerühret - arrangement pour piano S 468 n°6

Leslie Howard, piano

Hyperion CDA 66481/2

Gaetano Donizetti

Le duc d'Albe : Angelo casto e bel

Joseph Calleja, ténor

Academy of Saint Martin In The Fields

Carlo Rizzi, direction

Decca 475 6931

Giuseppe Verdi

Les vêpres siciliennes : ouverture

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Riccardo Chailly, direction

Decca 478 3559

Giuseppe Verdi

Don Carlos : L'hiver est long (Acte I - Elisabeth et le chœur de bûcherons)

Iano Tamar, soprano (Elisabeth)

Chœur et Orchestre de L'Opéra D'Etat de Vienne

Bertrand de Billy, direction

Orféo C 648 054L

Giuseppe Verdi

Don Carlos (Acte I) :

- Prélude : Le cerf s'enfuit sous la ramure (Chœur)

- Fontainebleau ! Forêt immense et solitaire ! (Don Carlos)

- Je l'ai vue et dans son sourire (Don Carlos)

- Le bruit du cor s'éteint sous l'ombre épaisse (Don Carlos, Thibault, Elisabeth)

- Que faites-vous donc ? (Elisabeth et Don Carlos)

- De quels transports poignants et doux (Elisabeth et Don Carlos)

- A celui qui nous vient, Madame (Thibault, Elisabeth et Don Carlos)

- Ô chants de fête et d'allégresse (Chœur, Elisabeth, Don Carlos et Lerme)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Karita Mattila, soprano (Elisabeth de Valois)

Anat Efraty, soprano (Thibault)

Scot Weir, ténor (Le Comte de Lerme)

Chœur du Théâtre du Châtelet Orchestre de Paris

Antonio Pappano, direction

EMI 5561522

Pierre de Manchicourt

Hélas amour !

La Cetra D'Orfeo

Cypres CYP 1628

Pierre de Manchicourt

Laudate dominum - pour 6 voix a cappella

Ensemble Huelgas

Paul Van Nevel, direction

Sony SK 66261