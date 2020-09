Désiré-Emile Inghelbrecht, fondateur de l'Orchestre National de France (140 ans de sa naissance) (3/5)

Une émission 100 % Debussy, qui à la fin de sa vie avait fait d'Inghelbrecht un proche collaborateur.

Suite et fin des Images et des Nocturnes, commencement de La Mer, mais aussi une méconnue Marche écossaise, et surtout LeMartyre de Saint-Sébastien de 1911, à la création duquel Inghelbrecht fut chef de chœur. Son enregistrement de 1955, avec l'Orchestre National, reste à tout jamais une référence

Bibliographie