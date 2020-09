Désiré-Emile Inghelbrecht, fondateur de l'Orchestre National de France (140 ans de sa naissance) (1/5)

Il n'y a qu'une seule statue en buste à Radio-France, c'est celle de Désiré-Emile Inghelbrecht, fondateur en 1934 de l'actuel Orchestre National de France.

A l'occasion des 140 ans de la naissance de celui qu'on surnommait "Inghel", et de l'ouverture de la saison du "National", nous consacrons cinq émissions à ce chef d'orchestre qui fut également compositeur. De cet ami de Debussy, nous écouterons chaque jour un des nombreux enregistrements de Pelléas et Mélisande, et bien d'autres archives de toute beauté.

Bibliographie

Orchestre National de France – Auteur : Gilles Cantagrel

Éditeur : Van de Velde

l’Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique permanent créé en France. Fondé en 1934, il a vu le jour par la volonté de forger un outil au service du répertoire symphonique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion des concerts sur les ondes radiophoniques, a fait de l’Orchestre National une formation de prestige.

Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef titulaire, fonde la tradition musicale de l’orchestre, qui fait une large place à la musique française, laquelle reste aujourd’hui encore l’un des piliers de son répertoire.