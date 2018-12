De quelques contemporains de Mozart (1/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Étienne Nicolas Méhul

Le chant départ

Georges Thill

MARIANNE MELODIE 051094

Étienne Nicolas Méhul

La chasse du jeune Henri : Ouverture

Orchestre de Bretagne

Stefan Sanderling

ASV CD DCA 1140

Étienne Nicolas Méhul

Stratonice :

- Je ne puis résister à mon impatience

- Je tremble mon cœur palpite

Yann Beuron : Ténor (Antiochus)

Etienne Lescroart : Ténor(Seleucus)

Karl Daymond : Basse (Erasistrate)

Corona Coloniensis

William Christie

ERATO 0630-12714-2

Étienne Nicolas Méhul

Ariodant : Mais que dis-je ? (Acte II, scène 6 - Air d'Ina)

Véronique Gens : Soprano

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset

VIRGIN CLASSICS 5099907092725

Étienne Nicolas Méhu dul

Symphonie n°1 en sol min :

1. Allegro

2. Andante

3. Menuet - Trio

4. Allegro agitato

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski

MUSIFRANCE 2292-45026-2

Étienne Nicolas Méhul

Adrien (Acte II) :

- Poursuivez arrêtez (Emirene, Cosroes et le Chœur)

- O mes amis le ciel protège (Air de Cosroes)

- Dieu des enfers Pluton (Cosroes et le Chœur)

Gabrielle Philiponet : Soprano (Emirene)

Marc Barrard : Baryton (Cosroes)

Purcell Choir

Orfeo Orchestra

Gyorgy Vashegyi

EDICIONES SINGULARES

Étienne Nicolas Méhul

Chant funèbre à la mémoire de Féraud

Gilles Cachemaille : Baryton

Orchestre d'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris

Claude Pichaureau

MUSIFRANCE 245005-2

Étienne Nicolas Méhul

Sonate en Ut Maj op 2 n°3 : 2. Adagio

Brigitte Haudebourg : Pianoforte

EMS SBCD 1504

Étienne Nicolas Méhul

Joseph : Champs paternels (Acte I - Air de Joseph)

Leopold Simoneau : Ténor (Joseph)

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Paul Strauss

DGG 457752-2

Étienne Nicolas Méhul

La légende de Joseph en Egypte : A peine au sortir de l'enfance (Acte I - Romance de Joseph)

Laurence Dale : Ténor (Joseph)

Sinfonietta de Picardie

Claude Bardon

CHANT DU MONDE LDC 278963/64

Franz Liszt

5 variations pour piano sur la romance de "Joseph" de Méhul S 147a

Leslie Howard : Piano

HYPERION CDS44501

Étienne Nicolas Méhul

Uthal :

- Vers le palais (Scène 2 - Malvina, Larmor, Ullin, les bardes et les guerriers)

- Quoi ce combat affreux (Scène 3 - Récitatif Malvina et les bardes)

- Ô de Selma (Scène 3 - Malvina et les bardes (Hymne au soleil)

Karine Deshayes : Soprano (Malvina)

Jean Sebastien Bou : Baryton (Larmor)

Sebastien Droy : Ténor (Ullin)

Philippe-Nicolas Martin : Baryton (Le chef des bardes / Le 3ème barde)

Reinoud van Mechelen : Ténor (Le 1er barde)

Artavazd Sargsyan : Ténor (Le 2ème barde)

Jacques Greg Belobo : Baryton (Le 4ème barde)

Chœur de Chambre de Namur

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset

EDICIONES SINGULARES 142792

Étienne Nicolas Méhul

Sonate en la min op 2 n°2 : 2. Sicilienne

Brigitte Haudebourg : Pianoforte

EMS SBCD 1504