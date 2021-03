De l’Enlèvement au sérail à Tosca : les femmes violentées de l’opéra (3/5)

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous explorons quelques grandes pages de l'opéra dont les héroïnes sont violentées.

Enlèvements, coups et blessures, séquestrations, tentatives de viols, assassinats, les crimes commis contre Carmen, Tosca, Pamina ou Desdémone nous offrent des exemples de souffrances hélas encore vécues par des femmes de notre temps.

Bibliographie

L'opéra ou la défaite des femmes – Auteur Catherine Clément

Edition Grasset

Voilà l'un des premiers livres sur l'opéra qui nous révèle l'importance de l'intrigue, les paroles échangées, dans et à travers la musique. Et ce livre, c'est une femme qui l'a écrit. Car, si l'on prête attention aux drames qui se jouent dans le trompe-l'oeil de la mise en scène et d'une musique sublime, on y voit de longs cortèges de femmes bafouées dont une société d'hommes va admirer les malheurs, avant le souper. Femmes tuées, abandonnées, méprisées et magnifiées, détestées et adorées : voix chantantes des mamans et des putains dans les bourgeoisies régnantes. Certes, au tomber du rideau, la cantatrice morte se relève, noyée sous des bouquets d'adorateurs : mais l'image de la jeune fille tuée par les familles des pères reste au coin des sourires. Un livre qui fascinera aussi bien les amateurs d'opéra que tous ceux qui n'ont jamais été à l'opéra. Tous seront touchés par les accents d'une femme qui n'en finit pas de découvrir que notre culture s'est jouée des femmes en faisant mine de les adorer. (Source Grasset)

A lire sur la page du blog du CIPA (Collège International de Psychanalyse et d’Anthropologie

La violence et les femmes dans l’opéra :https://leblogducipa\.org/la\-violence\-et\-les\-femmes\-dans\-lopera/