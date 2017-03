Dans le salon des Mendelssohn (1/4)

♫ Programmation musicale ♫

Felix Mendelssohn

Capriccio en fa dièse mineur opus 5

Howard Shelley, piano

Hyperion CDA67935

Felix Mendelssohn

Octuor en Mi bémol Majeur opus 20

Academy of Saint Martin in the Fields

Philips 420400-2

Felix Mendelssohn

3 fantaisies ou caprices opus 16 n°2 en mi mineur pour piano forte

Tobias Koch, pianoforte

Genuin GEN 89156

Felix Mendelssohn

Rondo capriccioso en mi majeur opus 14

Murray Perahia, piano

CBS MK 37838

Felix Mendelssohn

Quintette à cordes n°1 en la majeur opus 18 : Allegro con moto

Quatuor Zemlinsky :

František Souček, violon

Petr Strizek, violon

Petr Holman , alto

Vladimir Fortin, violoncelle

Josef Kluson, alto

Praga PRD/DSD 250 252

Felix Mendelssohn

12 Gesänge : Hexenlied opus 8 n°8

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

Naive records V 5250

Felix Mendelssohn

7 Charakterstücke opus 7

Howard Shelley, piano

Hyperion CDA67935