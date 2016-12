Contes de fées en musique (5/5) : les sorcières

♫ Programmation musicale ♫

Giacomo Puccini

Le villi :

- Intermezzo

- Le sabbat des sorcières

- La tregenda

Filharmonia Della Scala

Riccardo Muti, direction

SONY SK 63025

Henry Purcell

Dido et Aeneas Z626 (Acte II, scène 1)

- Wayward sisters, you that fright (Duo La magicienne et 1ère sorcière)

- But 'ere we this perform (Duo des sorcières)

- In our deep vaulted cell (Chœur)

Salome Haller, soprano (1ère sorcière)

Marie Louise Duthoit, soprano (2ème Sorcière)

Le Concert Spirituel

Herve Niquet, direction

Glossa GCD 921626

Alexandre Tansman

Danse de la sorciere pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et piano

Pascal Rogé, piano

Catherine Cantin, flûte

Michel Portal, clarinette

Maurice Bourgue, hautbois

Amaury Wallez, basson

André Cazalet, cor

Decca 425861-2

Antonín Dvořák

La sorcière de midi, opus 108, B196

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Charles Mackerras, direction

Supraphon SU 4012-2

Peter Illich Tchaïkovsky

Album pour enfants, opus 39 : La sorcière

Brigitte Engerer, piano

Mirare MIR 022

Peter Illich Tchaïkovsky

Album pour enfants, opus 39 : La sorcière - arrangement pour quatuor à cordes

Quatuor Kuss

Jana Kuss, violon

Oliver Wille, violon

William Coleman, alto

Mikayel Hakhnazaryan, violoncelle

Onyx 4090

Anatole Liadov

Baba-Yaga, opus 56

Orchestre Symphonique d'Etat de Russie

Evgueni Svetlanov, direction

Melodiya Russie MEL CD 10 01873

Alexandre Dargomijski

Baba yaga (De la Volga à Riga ) - fantaisie humoristique pour orchestre

Orchestre Symphonique National de L'URSS

Evgueni Svetlanov, Direction

Melodiya Russie MCD 216

Modeste Moussorgski

Tableaux d'une exposition :

- La cabane sur pattes de poule

- La grande porte de Kiev

Byron Janis, piano

Mercury 43434662

Erik Satie

Petit recueil des fêtes : sorcière

Anne-Sophie Schmidt, soprano

Jean Pierre Armengaud, piano

Mandala MAN 4867

Felix Mendelssohn

12 Gesänge, opus 8, n°8 : Hexenlied

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

Naïve Records V 5250

Felix Mendelssohn

La première nuit de Walpurgis, opus 60 - pour solistes, chœur et orchestre

- Ouverture : Das schlechte wetter

- Ouverture : Der übergang zum frühling

- Es lacht der mai

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Kurt Masur, direction

Berlin Classics BECL, BC 2057-2

Julius Rontgen

Walpurgisnacht - pour solistes, chœur mixte, orgue et orchestre

Choeur du Nationale Reisopera

Orchestre Symphonique des Pays-Bas

David Porcelijn, direction

CPO 777 311-2

Johannes Brahms

6 secular songs, opus 93a : Der bucklichte fiedler

Musica Sacra

RCA RD 84916

Engelbert Humperdinck

Hansel et Gretel (Acte 3)

- Knusper, knusper

- Kommt, kleine mauslein

- Halt!... Hokus pokus

- Nun gretel

- Hurr hopp hopp

- Auf, wach' auf

- Knusperwalzer / Dance

- Erlost, befreit

- Vater! Mutter!

Frederica Von Stade, mezzo-soprano (Hänsel)

Ileana Cotrubas, soprano (Gretel)

Elisabeth Söderström, soprano (La Sorcière)

Christa Ludwig, mezzo-soprano (La Mère)

Siegmund Nimsgern, baryton-basse (Le Père)

Chœur d'Enfants de L'Opéra de Cologne

Orchestre du Gurzenich de Cologne

John Pritchard, direction

M2K 79217