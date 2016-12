Contes de fées en musique (3/5) : les fées sont d'exquises danseuses

♫ Programmation musicale ♫

Eduard Strauss

Das Leben ist doch schön, opus 150

Orchestre de Chambre de Vienne

Paul Angerer, direction

Intercord INT 185 820

Jacques Offenbach

Die Rheinnixen(Les fées du Rhin) : Ouverture - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Georges Prêtre, direction

Decca 478 2113

Richard Wagner

Les fées WWV 32 :

- Ouverture

- Schwinget euch auf (Acte I - Chœur des fées)

Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Wolfgang Sawallisch, direction

Orfeo C 062833 F

Felix Mendelssohn

A midsummer night's dream, opus 61 : Come now a rondel / Ye spotted snakes (Les 2 fées et chœur des Elfes)

Judi Dench, récitante

Kathleen Battle, Frederica von Stade (Les Fées)

Chœur du Festival de Tanglewood

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

DGG 439897-2

Jacques Ibert

Suite élisabéthaine : Chanson des fées

Daniela Kubricka, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio de Bratislava

Adriano, direction

Naxos 8.550980

Benjamin Britten

Le songe d'une nuit d'été : On the ground sleep sound (Acte II - Les fées)

Chœur des Écoles Downside et Emanuel

Orchestre Symphonique de Londres

Benjamin Britten, direction

London 425663-2

Edvard Grieg

Pièce lyrique, opus 12 pour piano : Danse des fées

Aldo Ciccolini, piano

Cascavelle VEL 3083/1

Claude Debussy

Préludes, livre II, n°4 : les fées sont d'exquises danseuses

Aldo Ciccolini, piano

EMI 7544492

Charles Koechlin

4 poèmes d'Edmond Haraucourt opus 7, n°4 : Au temps des fées

Juliane Banse, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Heinz Holliger, direction

Hanssler Classic CD 93.159

Jean Henri D'Anglebert / Jean-Baptiste Lully

Roland LWV 65 : Ritournelle des fées (Acte V - scène 1)

Céline Frisch, clavecin

Alpha 074

Jean-Baptiste Lully

Rolland LWV 65 :

- Première entrée : Premier et second menuet (instrumental)

- Que la guerre est effroyable (Prologue - Choeur des fées)

- Gavotte (instrumental)

- C'est l'amour qui nous menace (Prologue - Une fée, choeur des génies et des fées)

Salomé Haller, soprano

Chœur de L'Opéra de Lausanne

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

Ambroisie AMB 9949

Stanisław Moniuszko

Le conte de fées : ouverture - pour orchestre

Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie

Witold Rowicki, direction

Olympia OCD 386

Karol Szymanowski

6 chants de la princesse des contes de fées, opus 31 - pour soprano chœur et orchestre :

- Lune solitaire (n°1)

- Le rossignol (n°2)

- Une danse (n°4)

Iwona Sobotka, soprano

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Simon Rattle, direction

EMI 3644352

Vincent D'Indy

Contes de fées, opus 86 - pour piano :

- Les petits marchands de sable (n°3)

- Apparition (n°4)

- Ronde des villageois (n°5)

Michael Schäfer, piano

Genuin GEN 10178

Piotr Illich Tchaïkovski

Suite n°4 en Sol Majeur, opus 61

- valse des fleurs (n°13)

- pas de deux : La fée Dragee et le Prince Orgeat (n°14)

Orchestre Symphonique de la Radio Télévision Russe

Vladimir Fedosseiev, direction

Audiophile Classics APL 101.754

