Contes de fées en musique (2/5) : La Belle au bois dormant

♫ Programmation musicale ♫

Claude Debussy

La Belle au bois dormant

Felicity Lott, soprano

Isabelle Moretti, harpe

Naïve V 5186

Maurice Ravel

Ma mère l'Oye

- Pavane de La Belle au bois dormant

- Le Petit Poucet

- Laideronnette, Impératrice des pagodes

- Les entretiens de La Belle et La Bête

- Le jardin féerique

Orchestre Symphonique de Boston

Charles Munch, direction

RCA GD 86522

Maurice Ravel / Thierry Machuel, Arrangeur

Ma mère l'Oye : Pavane de La Belle au bois dormant - arrangement pour soprano et chœur a cappella

Solange Añorga, soprano (La Belle au bois dormant)

Chœur de Chambre Accentus

Laurence Equilbey, direction

Naïve V 5048

Maurice Ravel / Christophe Dal Sasso, Bastien Stil : Arrangeurs

Ma mère l'Oye : Pavane de La Belle au bois dormant - Le jardin féerique

Belmondo

BFLAT Recordings BFCD 30519

Engelbert Humperdinck

La Belle au bois dormant (7ème tableau, Acte III)

- Das Dornenschloss

- Dämonias Ende - Im Schlossgarten

- Das Erwachen

Brigitte Fassbaender, soprano (Dämonia)

Christina Landshamer, soprano (La Fée Rosa)

Kristiane Kaiser, soprano (Röschen, La Princesse)

Tobias Haaks, ténor (Reinhold, Le Prince)

Anna Borchers, soprano (Quecksilber)

Chœur de la Radio Bavaroise

Orchestre de la Radio de Munich

Ulf Schirmer, direction

CPO 777 510-2

Peter Illich Tchaïkovski

La Belle au bois dormant, opus 66 (Acte III : scène n°22 à 25)

- Polacca (procession des contes de fées)

- Pas de quatre : Variations (la fée-or, la fée-argent, la fée-saphir, la fée-diamant)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Antal Dorati, direction

Philips PHPS 420792-2

Peter Illich Tchaïkovski

Paraphrase de La Belle au bois dormant / Paraphrase de concert pour piano

Earl Wild, piano

Ivory classics 70907

Johannes Brahms

15 Volks-Kinderlieder WoO 31 : Dornröschen - pour baryton et piano

Andreas Schmidt, baryton

Helmut Deutsch, piano

CPO 777 023-2

Robert Schumann

4 Märchenbilder, opus 113 - pour alto et piano

- Nicht schnell

- Lebhaft

- Rasch

- Langsam mit melancholischem Ausdruck

Martha Argerich, piano

Nobuko Imai, alto

EMI Classics 0940142

Karl Weigl

Bilder und Geschichten, opus 2 :

- Es war einmal

- Schneewittchen

- Storch, Storch, Steiner

- Schlaf, Kindlein, schlaf

- Dornröschens Grab

- Im Mondschein

Joseph Banowetz, piano

Naxos 8.572423

Sylvia Dee / Sidney Lippman / Riddle Nelson

The sleeping beauty

Nat King Cole, Nelson Riddle and his orchestra

Universal Music 56112739

Miles Davis

Someday my prince will come

Miles Davis, trompette

Sony SRCS 9105