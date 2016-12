Contes de fées en musique (1/5) : Cendrillon

♫ Programmation musicale ♫

Gioacchino Rossini

Cendrillon : Ouverture

Orchestre Symphonique de Londres

Claudio Abbado, direction

DGG 419869-2

Gioacchino Rossini

La Cenerentola : Nacqui all'affanno (Acte II)

Teresa Berganza, contralto (Cendrillon)

Chœur de L'Opéra d'Ecosse

Orchestre Symphonique de Londres

Claudio Abbado, direction

DGG 415 698-2

Frederic Chopin

Variations en Mi Majeur sur ''non piu mesta'' de la Cenerentola de Rossini pour flûte traversière et piano

Elizabeth Mann, flûte traversière

Garrick Ohlsson, piano

Arabesque Records Z6746

Serge Prokofiev

Pièces tirées de Cendrillon : Grande valse, opus 102 n°1

Sviatoslav Richter, piano

PHPS 438627-2

Serge Prokofiev

Cinderella :

- Promenade

- Variation of Cinderella

- Variation of the prince

- The guests take refreshment

- Duet of the sisters with their oranges

- Pas de deux

- Waltz

- Midnight

Orchestre Symphonique de la Radio Télévision Russe

Guennadi Rojdestvenski, direction

Audiophile APL 101.752

Nicolas Isouard

Cendrillon : Arrangeons ces fleurs, ces dentelles... (Acte 1)

Ludmilla Shilova, soprano (Cendrillon)

Byung Soon Lee, soprano (Clorinde)

Marian Sjölander, soprano (Thisbé)

Hans Pieter Herman, baryton (Alidor)

Ensemble XXI de Moscou

Richard Bonynge, direction

Olympia OCD 661

Jules Massenet

Cendrillon (Acte I) :

- Ah! Douce enfant (Air de la Fée et chœur des Esprits)

- Pour en faire un tissu (Air de la Fée et chœur des Esprits)

- Enfin, je connaîtrai (Cendrillon, la Fée et chœur des Esprits)

Ruth Welting, soprano (Fée)

Frederica von Stade, soprano (Cendrillon)

Ambrosian Opera Chorus

Philharmonia Orchestra

Julius Rudel, direction

CBS M2K 79323

Jules Massenet

Cendrillon : Allez, laissez-moi seul (Acte II - Air du Prince Charmant)

Joyce Di Donato, mezzo-Soprano (Le Prince Charmant)

Orchestre de L'Opéra National de Lyon

Kazushi Ono, direction

Virgin Classics 641986 0 6

Franz Lehar

Eva (Das Fabriksmädel) : Oh ! Ma charmante et belle Cendrillon (Acte I - Octave et Eva)

Lina Dachary, soprano (Eva)

Henri Legay, ténor (Octave)

Orchestre Lyrique de L'Ortf

Adolphe Sibert, direction

Sony Classical 88725403812

Johann Strauss Fils

Aschenbrödel : Liebesbotschaft

Orchestre Philharmonique de Vienne

Mariss Jansons, direction

DGG 477 5566

Bohuslav Martinů

Spalicek H 214 : Suite n°1 : Bal de fête de Cendrillon

Orchestre Symphonique d'Etat d'Estonie

Neeme Jarvi, direction

Chandos CHAN10885

Frank Martin

Das Märchen vom Aschenbrödel (Acte II) :

- Prélude

- Danse du cavalier

Orchestre de la Haute Ecole de Musique de Genève

Gabor Takacs-Nagy, direction

Claves CD 50-1202

Pauline Viardot

Cendrillon : Je viens te rendre à l'espérance (Air de la Fée)

Jodie Devos, soprano (La Fée)

Quatuor Giardini

Alpha 244

Peter Illich Tchaïkovski

La Belle au bois dormant, opus 66 (Acte III)

- Pas de quatre

- Scène n°25 : Pas de quatre : Variation n°1 (Cendrillon et le prince Charmant) et variation n°2 (L'Oiseau bleu et la princesse Florine)

- Scène n°26 : Pas de caractère (Chaperon rouge et le Loup puis Cendrillon et Fortuné )

- Pas de Berrichon (le petit poucet, ses frères et l'ogre)

- Pas de deux : entrée (Aurore et le Prince Désiré)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Antal Dorati, direction

Philips PHPS 420792-2

Stephen Sondheim

Into the woods : Any moment (Acte II - Le prince de Cendrillon et la femme du boulanger)

Kerry O'Malley, la femme du boulanger

Gregg Edelman, le prince de Cendrillon

Nonesuch 79686-2

Henri Salvador

Extrait de Les Aristochats : Cendrillon

Henri Salvador

Rigolo RI 30 008