Claudio Monteverdi et le couronnement de Poppée (5/5)

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 : Ascendi oh mia diletta (Acte III, scène 8 - Tutti)

Concerto Vocale

Rene Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32

Georg Friedrich Haendel

Arminio HWV 36 (Acte III) :

- Il sangue al cor favella (Sigismondo)

- Tra speme e timore (Tusnelda)

- Mia sposa, mia sorella (Arminio, Tusnelda, Ramise et Sigismondo)

Dominique Labelle, soprano (Sigismondo)

Géraldine McGreevy, soprano (Tusnelda)

Vivica Genaux, soprano (Arminio)

Manuela Custer, soprano (Ramise)

Il Complesso Barocco

Alan Curtis direction

Virgin 5454612

Max Bruch

Arminius opus 43 (1ère partie : Einleitung) :

- Was wälzt sich, dunkeln Wetterwolken gleich (Chœur)

- Es sind die Schaaren Latiums (Arminius et chœur)

- Wir sind des Mars gewalt'ge Söhne (Chœur des Romains)

Hans Christoph Begemann, basse (Arminius)

Kantorei de Rhenanie

Orchestre Symphonique de Göttingen

Hermann Max, direction

CPO 777 453-2

Nicola Porpora

Germanico in Germania : Parto ti lascio o catra (Acte II, scène 8 - Air d'Arminio)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano (Arminio)

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

Decca 478 1521

Gabriel Fauré

Caligula opus 52 :

- Fanfare (Prologue)

- Air de danse (Acte V)

- César a fermé la paupière (Acte V, scène 5 – Chœur)

Orchestre National de L'Opéra de Monte-Carlo

Maitrise Gabriel Fauré

Roger Norrington, direction

PGRecords PCD 7466

Georg Philipp Telemann

Germanicus : Consolati o cor (Acte III - Air de Caligula)

Friedrich Praetorius, soprano (Caligula)

Orchestre Baroque de Saxe

Gotthold Schwarz, direction

CPO 777 602-2

Arrigo Boito

Nerone : vittoria! (Acte 4 - Chœur, Gobrias et Simon Mago)

Jozsef Dene, baryton (Simon Mago)

Peter Korcsmaros, ténor (Gobrias)

Chœur de la Radio Television Hongroise

Orchestre de l'Opéra d'Etat Hongrois

Eve Queler, direction

Hugaroton HCD 12487/89-2

Alessandro Scarlatti

Il nerone :

- Non stabilisce, no

- Or coll'abisso istesso

- Veder chi pena

Elisabeth Scholl, soprano

Modo Antiquo

Federico Maria Sardelli, direction

CPO 777 141-2

Pietro Mascagni

Neron : Vergini, Muse… Quando, al soave anelito di primavera (Acte III - air de Néron)

Rolando Villazon, ténor (Néron)

Orchestre de la Radio de Munich

Marcello Viotti, direction

Virgin 5456262

Georg Friedrich Haendel

Agrippine (Acte II) :

- Col peso del tuo amor (Poppée)

- Qual bramato piacere (Néron)

- Pensieri, voi mi tormentate! (Agrippine)

Donna Brown, soprano (Poppée)

Derek Lee Ragin, contreténor (Néron)

Della Jones Mezzo-Soprano (Agrippine)

Solistes Baroques Anglais

John Eliot Gardiner, direction

Philips 438009-2

Wolfgang Amadeus Mozart

La clémence de Titus k 621 : Ouverture

Orchestre du XVIIIème Siècle

Frans Bruggen, direction

Philips 420241-2

Jean Philippe Rameau

Le temple de la gloire RCT 59 (Partie III) :

- Air pour les Romains et Romaines (instrumental)

- Ces oiseaux par leur doux ramage (Trajan)

Mathias Vidal, haute-contre (Trajan)

Les Agrémens

Guy Van Waas DirectionRicercar RIC363

Henry Purcell

Dioclesian : 1ère chanson : Great diocles (Acte II)

Stephen Varcoe, basse

Chœur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

John Eliot Gardiner, direction

Erato ECO 75473

