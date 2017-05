Claudio Monteverdi et le couronnement de Poppée (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 (Acte III, scène 5) : Signor oggi rinasco (Poppée Néron)

Danielle Borst, soprano (Poppée)

Guillemette Laurens, mezzo-soprano (Néron)

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32

Alex North

BO du film Cléopâtre (film de Joseph Mankiewicz) :

- Ouverture

- Thème principal

Orchestre dirigé par Alex North

Varese Sarabande VSD2-6224

Johann Adolf Hasse

Antonio e Cleopatra : Morte col fiero aspetto (Air de Cléopâtre)

Joyce Di Donato, soprano

Il Complesso Barocco

Alan Curtis, direction

Virgin Classics 5099960265425

Johann Adolf Hasse

Antonio e Cleopatra : Là tra i mirti (Air de Marc Antoine)

Vivica Genaux, mezzo-soprano (Marc Antoine)

Le Musiche Nove

Claudio Osele, direction

Deutsche Harmonia Mundi 88883721872

Florent Schmitt

Antoine et Cleopatre : Orgies et danses

Orchestre National de Lorraine

Jacques Mercier, direction

Timpani 1C1139

Alessandro Scarlatti

Cantate Marc'Antonio e Cleopatra

Sandrine Piau, soprano (Cléopâtre)

Gérard Lesne, haute-contre (Marc Antoine)

Il Seminario Musicale

Virgin 5451262

Franz Danzi

Cleopatra : Ouverture

Orchestre Le Phenix

Coviello COV 21305

Hector Berlioz

La mort de Cléopâtre

Véronique Gens, soprano

Orchestre de L'Opéra National de Lyon

Louis Langrée, direction

Virgin 5454222

Jules Massenet

Cléopâtre : J'ai versé le poison (Acte III - Air de Cléopâtre)

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Orchestre de Chambre Mahler

Marc Minkowski, direction

DGG 474214-2

Samuel Barber

Antoine et Cléopâtre : Give me some music (Acte I - air de Cléopâtre)

Dawn Upshaw, soprano (Cléopâtre)

Orchestre de Saint Luke de New York

David Zinman, direction

Nonesuch 7559-79458-2

Melanie Bonis

Les femmes de légendes : Le songe de Cléopâtre - pour orchestre

Orchestre Symphonique de Bucarest

Benoît Fromanger, direction

Chant de Linos CL 1287

Georges Auric

Cesar et Cleopatre suite d'orchestre d'après la musique du film de Gabriel Pascal : The battle

Orchestre Philharmonique de la BBC

Rumon Gamba, direction

Chandos Chan 9774

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 :

- Oggi sarà Poppea (Acte III, scène 6 - Air d'Arnalta)

- Addio Roma addio patria amici addio (Acte III, scène 7 - Air d'Ottavia)

Christoph Homberger, ténor (Arnalta)

Jennifer Larmore, mezzo-soprano (Ottavia)

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32