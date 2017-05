Claudio Monteverdi et le couronnement de Poppée (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 (Acte II, scène 3) : Amici è giunta l'ora (Sénèque et ses amis)

Michael Schopper, basse (Sénèque)

Dominique Visse, contre-ténor (la nourrice)

Gerd Türk, ténor (Disciple de Sénèque)

Andreas Lebeda, baryton (Disciples de Sénèque)

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32

Edward Elgar

Caractacus opus 35 : Marche triomphale

Orchestre Philharmonique de Londres

Adrian Boult, direction

EMI 5655842

Wolfgang Amadeus Mozart

Mitridate re di Ponto K 87 :

- Ouverture (instrumental)

- Venga pur, minacci e frema (Acte I, scène 9 - Farnace)

Marie Nicole Lemieux, contralto

Les Violons du Roy

Bernard Labadie, direction

Naive Records V 5264

Gaspare Spontini

La vestale : Ouverture

Orchestre Du Théâtre de la Scala de Milan

Chœur du Théâtre de la Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

Sony S3K 66357

Vincenzo Bellini

Norma : Casta diva (Acte 1)

Renata Scotto, soprano

Tatiana Troyanos, mezzo-soprano

Ambrosian Opera Chorus

National Philharmonique Orchestra

James Levine, direction

Sony SM2K 35902

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 (Acte II, scène 5 et 6):

- Sento un certo non so che (Le page et La femme de chambre)

- Or che Seneca è morto (Néron Lucano)

Christina Högman, soprano (Le page)

Maria-Cristina Kiehr, soprano (La femme de chambre)

Guillemette Laurens, mezzo-soprano (Néron)

Guy de Mey, ténor (Lucano)

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi 901333/32

Antonio Vivaldi

Sinfonia en ut majeur "Farnace" RV 711

Modo Antiquo

Federico Maria Sardelli, direction

CPO 777 095-2

Leonardo Vinci

Farnace : Chi temea Giove regnante (Bérénice)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano (Bérénice)

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

Decca 478 1521

Antonio Sartorio

Giulio Cesare in Egitto (extrait Acte III) :

- Sinfonia

- Dolce fiamma (Acte III - Cléopâtre et César)

Laura Alonso, soprano (Cléopâtre)

Alexandrina Pendatschanska, soprano (César)

La Cetra

Attilio Cremonesi, direction

ORF CD 409

Georg Friedrich Haendel

Jules César en Egypte (Acte III, scène 2 à début scène 4):

- Sinfonia

- Vinta cadesti al balenar di questo (Ptolémée et Cléopâtre)

- Domerò la tua fierezza (Ptolémée)

- E pur così in un giorno (Cléopâtre)

- Piangerò la sorte mia (Cléopâtre)

- Aure, deh, per pietà (César)

Marijana Mijanovic, mezzo-soprano (César)

Magdalena Kozena, mezzo-soprano (Cléopâtre)

Bejun Mehta, contre-ténor (Ptolémée)

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Archiv Produktion 474210-2

Carl Heinrich Graun

Cleopatra e Cesare : Tra le procelle assorto (Acte I, scène 8) Air de Cléopâtre

Janet Williams, soprano (Cléopâtre)

Concerto Köln

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901561/63

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 (Acte II, scène 12) : Or che Seneca è morto (Poppée et Arnalta)

Danielle Borst, soprano (Poppée)

Christoph Homberger, ténor (Arnalta)

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32