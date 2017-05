Claudio Monteverdi et le couronnement de Poppée (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 (Acte I, scène 7 et 8) :

- Le porpore regali e imperatrici (Sénèque)

- Seneca, io miro in cielo infausti rai (Pallade et Sénèque)

Michael Schopper, baryton-basse (Sénèque)

Regina Jokobi, mezzo-soprano (Pallade)

Concerto Vocake

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32

Ottorino Respighi

Pini di Roma P 141 : pini della Via Appia

Orchestre Symphonique de Rome

Francesco La Vecchia

Brilliant Classics 94392

Walter Maioli

Ode to the lyre - pour voix de femmes récitées, 3 cymbalums et lyre

Elisa Ravanesi, Claudia Spadari, voix et cymbalum

Walter Maioli, cymbalum

Giuliana de Donno, lyre

Luce Maioli, tympanum

Amiata Records ARCD 1002

Camille Saint Saëns

Symphonie en fa majeur :

- Largo-Allegro

- Molto vivace

- Moderato assai serioso

- Poco allegretto

Orchestre National de L'ORTF

Jean Martinon, direction

EMI 5851862

Wolfgang Amadeus Mozart

- Lucio Silla K 135 : Ouverture

- La Cetra

Andrea Marcon, direction

DGG 477 9445

Wolfgang Amadeus Mozart

Lucio Silla K 135 : Pupille amate (Acte III - Air de Cecilio)

Marianne Crebassa, mezzo-soprano (Cecilio)

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Marc Minkowski, direction

Erato 0190295927622

Wolfgang Amadeus Mozart

Lucio Silla : Air : Fra i pensier più funesti di morte

Patricia Petibon, soprano (Giunnia)

Concerto Köln

Daniel Harding, direction

DGG 477 7468

Wolfgang Amadeus Mozart

Lucio Silla : Il gran Silla che a Roma in seno (Acte III – Tutti)

Peter Schreier, ténor (Lucio Silla)

Edita Gruberova, soprano (Giunia)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano (Cecilio)

Dawn Upshaw, soprano (Celia)

Yvonne Kenny, soprano (Cinna)

Choeur Arnold Schoenberg

Concentus Musicus de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

Teldec 2292-44928-2

Alex North

Spartacus : Générique

Orchestre non identifié

Alex North, direction

Film de Stanley Kubrick

Trax Modem CD1012

Aram Khatchaturian

Spartacus : Suite n°1 (extrait) :

- Adagio de Spartacus et Phrygie

- Variation d'Égine et bacchanale

- Scène et danse avec les crotales

Orchestre Philharmonique de Vienne

Aram Khatchaturian, direction

Decca 417737-2

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 (Acte I, scène 10) : Come dolci, Signor, come soavi (Poppée et Néron)

Danielle Borst, soprano (Poppée)

Guillemette Laurens, mezzo-soprano (Néron)

Concerto Vocake

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32