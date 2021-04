Christophe Rousset : claveciniste et chef d’orchestre (4/5)

Henry Purcell compositeur

Now that the sun hath veiled his light Z 193 (An evening hymn on a ground Z 193) - pour soprano et basse continue

Les Talens Lyriques, Rosemary Joshua : Soprano, Christophe Rousset : Clavecin, Laurence Dreyfus : Viole de gambe, Elizabeth Kenny : Luth, William Fuller : auteur