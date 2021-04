Christophe Rousset : claveciniste et chef d’orchestre (1/5)

C’est un double anniversaire que célèbre Christophe Rousset en 2021. D’abord le soixantième de sa naissance, lui qui a vu le jour le 12 avril 1961, mais aussi les trente ans de son ensemble Les Talens lyriques, fondé en 1991.

Une double occasion de revenir sur la richissime discographie de ce claveciniste et chef d’orchestre que nous suivrons dans l’ordre chronologique.

Fondateur de l’ensemble Les Talens Lyriques et claveciniste internationalement reconnu, Christophe Rousset est un musicien et chef d’orchestre inspiré par sa passion pour l’opéra et la redécouverte du patrimoine musical européen.

La musique se joue aussi en numérique avec les Talens Lyriques

t@lenschool désigne trois applications inédites et gratuites de découverte et de pratique musicale pour tous ceux, enfants ou adultes, qui n’ont pas ou peu de formation musicale.

En savoir plus :https://www.lestalenslyriques.com/applis-talenschool/