Charles Gounod, bicentenaire de sa naissance (4/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Charles Gounod

Aimons-nous - pour baryton et piano

Francois Le Roux, baryton

Jeff Cohen, piano

Rem 311243

Charles Gounod

Symphonie n°2 en mi bémol Majeur :

- Adagio, allegro agitato

- Larghetto ma non troppo

- Scherzo

- Allegro legerio assai

Beethoven Académie

Herve Niquet, direction

Timpani 1C1102

Charles Gounod

Roméo et Juliette :

- Ouverture (Instrumental)

- Vérone vit jadis deux familles rivales (Prologue - Chœur)

Acte I

- L’heure s'envole (Chœur)

- Eh ! Bien ? Cher Pâris ! (Tybalt, Pâris et Capulet)

- Ah ! Qu'elle est belle ! (Chœur et Juliette)

- Allons ! Jeunes gens ! (Capulet et Chœur)

Angela Gheorghiu, soprano (Juliette)

Alain Fondary, baryton (Capulet)

Daniel Galvez-Vallejo, ténor (Tybalt)

Didier Henry, baryton (Pâris)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5561232

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Mab, la reine des mensonges (Acte I, n°2 - Ballade de la reine Mab)

Gérard Souzay, baryton

Jacqueline Bonneau, piano

Decca 440419-2

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Je veux vivre dans ce rêve (Acte I - Air de Juliette - Valse de Juliette)

Maria Callas, soprano (Juliette)

Orchestre National de la Radiodiffusion française

Georges Pretre, direction

Waner classics 0825646340088

Charles Gounod

Roméo et Juliette :

Acte I

- Le nom de cette belle enfant ? (n°2a : récitatif et scène - Roméo, Gregorio, Gertrude et Juliette)

- Ange adorable (n°4 : Madrigal - Duo Roméo et Juliette)

Alain Vanzo, ténor (Roméo)

Freda Betti, soprano (Gertrude)

Huguette Riviere, soprano (Juliette)

Gregorio : non identifié

Orchestre et Chœur de la Radio Lyrique

Pierre Michel Le Conte, direction

Walhall WLCD 0356

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Ah ! Lève-toi soleil ! (Acte II - Cavatine de Roméo)

Georges Liccioni, ténor (Roméo)

Orchestre non identifié

Jesus Etcheverry, direction

Vega 16 243/5

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Ô nuit divine, je t'implore ! (Acte II - Duo Roméo / Juliette)

Pierrette Alarie, soprano (Juliette)

Léopold Simoneau, ténor (Roméo)

Orchestre des Champs-Elysées

Pierre Dervaux, direction

DG 477 022-2

Charles Gounod

Roméo et Juliette (Acte III) :

- Entr'acte (Instrumental - n°10)

- Mon père ! Dieu vous garde ! (n°10 - Roméo, Frère Laurent et Juliette)

- Dieu qui fis l'homme à ton image ! (n°11 - Frère Laurent, Juliette et Roméo)

- Ô pur bonheur (Frère Laurent, Juliette, Roméo et Gertrude)

Roberto Alagna, ténor (Roméo)

Angela Gheorghiu, soprano (Juliette)

Claire Larcher, mezzo-soprano (Gertrude)

José Van Dam, baryton (Frère Laurent)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Emi 5561232



Charles Gounod

Roméo et Juliette : Ah ! Jour de deuil et d'horreur et d'alarmes (Acte III - Roméo, Le Duc, Capulet, Stéphano, Benvolio et Le Chœur)

Alfredo Kraus, ténor (Roméo)

Judith Serra, mezzo-soprano (Stéphano)

George Meadows, baryton (Le Comte Capulet)

Paul Wentworth, ténor (Benvolio)

José Verde, basse (Le Duc De Vérone)

Chœur et Orchestre de L'Opéra de Chicago

Robin Stapleton, direction

Gala 100788

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Nuit d'hyménée (Acte IV - Duo Juliette / Roméo)

Placido Domingo, ténor (Roméo)

Kathleen Battle, soprano (Juliette)

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

James Levine, direction

DGG 435403-2

Charles Gounod

- Mélancolie

- Ma belle amie est morte

Francois Le Roux, baryton

Jeff Cohen, piano

REM 311243